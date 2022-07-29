Sakarya'da hububata değer katacak lisanslı depo kapılarını açmaya hazırlanıyor

Sakarya Ticaret Borsasının (STB) girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye inşa edilen 25 bin 800 ton kapasiteli depo, Sakarya Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanına sahip 35 milyon lira yatırım bedelli depoda, bu yılki mısır hasadının ardından ürünler depolanmaya başlayacak.

Bölge tarımı için önemli yatırım ve kazanç kapısı olması hedeflenen depo, yetkili sınıflandırıcı hizmetinin yanı sıra laboratuvar, ısı ölçüm, havalandırma ve otomasyon sistemlerine sahip olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sakarya'da geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421 ton ayçiçeği, 194 ton yulaf ile 88 bin 32 ton fındık üretildi. Lisanslı depoya konulacak ürünler, çalışmalar tamamlandığında Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda elektronik ortamda ülkenin her yerinden kolayca alınıp satılabilecek.

Lisanslı depoda, doğrudan 15 kişiye de istihdam sağlanacak.

"Yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürün alınabilecek"

STB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, AA muhabirine, lisanslı depoculuğun bölge tarımı için önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Gelişen teknolojiyle eski ambarların etkinliğini yitirdiğine dikkati çeken Sarı, üretici ve tüketiciler için lisanslı deponun avantajlı hale geldiğini anlattı.

Sarı, depoda saklanacak tarım ürünlerinin sınıf ve kalitelerinin belirlenmesi adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığından "Yetkili Sınıflandırıcı Faaliyet Belgesi" alındığına da dikkati çekerek, çevre illerde bu belgeye sahip il bulunmadığını kaydetti.

Belgeyle özel işletmelerin ürünlerini değerlendireceklerini aktaran Sarı, "Yetkili sınıflandırıcı belgesi üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda alıcı ya da satıcı, depodan yılın 365 günü kaliteli ve standart hale gelmiş ürünü alabilecek." diye konuştu.

Sarı, lisanslı depoya ürününü teslim eden çiftçilere Ziraat Bankası üzerinden nakliye ve kira desteği sağlandığını da ifade etti.

Üreticinin depoya koyduğu ürünün yüzde 75'inin ücretini Ziraat Bankası'ndan faizsiz kullanma imkanına sahip olduğunu aktaran Sarı, deponun bölge çiftçisi için hayırlı olmasını diledi.