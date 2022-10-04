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04 Ekim 2022 Salı 10:07:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 10:07:00

Sakarya Gaz Sahası çalışmalarında sona yaklaşılıyor

Kaynak: AA

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TPAO Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tiryaki, "Borular program çerçevesinde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bitirmeyi umuyoruz." dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Tiryaki, Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos'a kadar yapılacak 170 kilometrelik boru hattına ilişkin çalışmaları gelecek günlerde bitirmeyi umduklarını ifade etti.

Kentte görev yapan gazetecilerle Filyos'ta bir araya gelen Tiryaki, programlandığı gibi doğal gazın 2023'ün ilk çeyreğinde gelmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Deniz tabanında ve karada çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini anlatan Tiryaki, sosyal sorumluluk kapsamında da bazı çalışmalar yaptıklarını, özellikle gelecek dönemde ihtiyacı karşılayacak Çaycuma Meslek Yüksek Okuluna bu yıl ilk defa 55 öğrencinin alındığını belirtti.

Tiryaki, kalifiye personelin kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra ihtiyaç doğrultusunda istihdam edileceklerini dile getirdi.

"Bu çok büyük bir proje"

Yöre halkına hizmet etmesi için sağlık ocağı açtıklarını aktaran Tiryaki, "Şu anda 4 ambulans, 5 oda ve 60 personelle yöre halkına ve kendi personelimize hizmet etmekte. Yollar, çeşitli çalışmalar devam ediyor. Sosyal sorumluluk projesi adı altında elimizden geldiği kadar yöre halkına da faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu çok büyük bir proje. Özellikle Zonguldak sınırları içerisinde devam eden ve sonuçlandığı zaman Zonguldak'a büyük bir değer katacak olan bir proje" diye konuştu.

Tiryaki, Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek "Seven Arctic" isimli geminin çok önemli bir aşamayı yerine getireceğine işaret ederek, geminin denizin tabanındaki kuyular ve kara ile arasındaki ilişkiyi sağlayabilecek kordon bağını çekeceğini, bu kablonun içerisinden 4 elektrik kablosu, yedekleriyle beraber hidrolik hatlar, kimyasal hatlar, fiber optik kablolar geçtiğini kaydetti.

Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos'a kadar yapılacak 170 kilometrelik boru hattına ilişkin çalışmaların devam ettiğine değinen Tiryaki, "Borularda son aşamaya geldik. Esasında sadece bir boru değil, 3 boru çekilecek. Boru demeyelim de bir tanesi kablolar diyelim, iki tane de yanında glikol hattımız ve gaz hattımız için 2 tane boru çekilecek. Borular program çerçevesinde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bitirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tiryaki, daha sonra beraberinde TPAO Mühendislik Daire Başkanı Enver Çetinkaya ve TP-OTC Genel Müdür Yardımcısı Cem Erdem ile Karadeniz gazının işleneceği Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nin maketi üzerinden yürütülen çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

Etiketler : Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Sakarya Gaz Sahası Filyos
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