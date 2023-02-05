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05 Şubat 2023 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 16:30:00

Sakarya Botanik Vadisi'nde üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerin yüzde 90'ı ihraç edildi

Kaynak: AA

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Sakarya Büyükşehir Belediyesince kurulan Sakarya Botanik Vadisi'nde geçen yıl üretilen 16 bin 500 ton aromatik ve tıbbi bitkinin yüzde 90'ı yurt dışına satıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımda öncü projeler üretme ve toprağı verimli işleme çalışmaları kapsamında kentin kuzeyindeki vadide, 2022'de hasat edilen tıbbi ve aromatik bitkiler yurt içi ve yurt dışı pazarına sunuldu.

Tek çizgi halindeki 62 kilometrelik üretim hattından 15 çeşit türden yaklaşık 1 milyon 700 bin bitki hasat edildi.

Toplamda 284 bin lavanta, 383 bin biberiye, 168 bin ada çayı, 81 bin kuşburnu, 537 bin kedi otu, 4 bin 800 limon otu ve 210 bin kekik yetiştirilen vadide, yaklaşık 16 bin 500 kilogram ürün hasat edildi.

Bu ürünlerin yüzde 90'lık kısmı alım garantisi veren dünya genelindeki firmalara ihraç edilirken, yüzde 10'luk kısmı kentteki Şifa Evleri ofisleri için ayrıldı.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Laboratuvarı'nda işlenen bitkiler, yağ, bitki özsuyu, çay, sabun, kolonya, krem, mum ve losyona dönüştürüldü.

Etiketler : sakarya botanik bahçesi bitki ihracat
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