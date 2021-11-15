Türk devlerinden kritik imzalar!

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15 Kasım 2021 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 14:30:00

SAHA EXPO'da 123,5 milyon dolarlık anlaşma yapıldı

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Yurt içinden ve dışından savunma ve havacılık firmalarını buluşturan SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda atılan imzaların ekonomik karşılığı 123,5 milyon dolar oldu. Baykar, fuarda insansız savaş uçağı (Muharip İnsansız Uçak Sistemi-MİUS), Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nda kullanılacak ekipmanlarla ilgili birçok anlaşmaya imza attı.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un 10-13 Kasım tarihlerinde düzenlediği SAHA EXPO'ya 30 ülkeden 600'ün üzerinde firma katıldı.

Fuarda ürün ve kabiliyetlerin sergilenmesinin yanında 4 gün boyunca çok sayıda iş görüşmesi de gerçekleştirildi. SAHA EXPO kapsamında 31 sözleşme, anlaşma ve protokol imzalandı. Söz konusu imzaların ekonomik karşılığı yaklaşık 123,5 milyon dolar olarak hesaplandı.

Baykar, fuarda insansız savaş uçağı (Muharip İnsansız Uçak Sistemi-MİUS), Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nda kullanılacak ekipmanlarla ilgili birçok anlaşmaya imza attı.

Buna göre, Ukrayna'ya çok sayıda Bayraktar TB2 SİHA ihraç eden Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağında, Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor Sich'in birlikte ürettiği AI-322F motoru kullanılacak. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı için de Motor Sich'in MS500 Turboprop Motoru entegre edilerek alternatif oluşturulacak.

Mini akıllı mühimmatlar MAM-L ve MAM-C'ye yönelik teslimat sözleşmeleri yanında Baykar ile ASELSAN arasında CATS elektro-optik sensör sistemine ilişkin sipariş sözleşmesi imzalandı.

Baykar'ın ürettiği hava araçlarına yönelik ayrıca kompozit imalat, jeneratör, hava ve yer data link anten sistemleri, römork gibi alt sistemlere ilişkin anlaşma ve sözleşmelere imza atıldı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde son dönemde geliştirilen silah sistemlerinden "ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşmaları" kapsamında aralarında Anova Ar-Ge Teknolojileri, Meteksan Savunma, Ermaksan'ın aralarında bulunduğu firmalarla iş birliği anlaşmaları yapıldı.

HAVELSAN ise yazılım çözümleri ve insansız hava/kara araçlarının kullanıldığı muharebe sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli iş birliklerine gitti. Bu kapsamda TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Yüksek Güçlü Lazer Sistemi'nin HAVELSAN ve Asisguard tarafından geliştirilen insansız kara ve hava araçlarına entegre edilmesi kapsamında yakın zamanda başlatılması planlanan proje ve çalışmalar için zemin oluşturuldu.

HAVELSAN, Kovan yerli kurumsal kaynak planlama (ERP) ürün ailesine yönelik iş modeli için de Bilge Adam Teknoloji, ETİYA ve BİLİN Yazılım ile iyi niyet anlaşması imzaladı.

SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda firmalar arasında imzalanan sözleşme, anlaşma ve protokoller şöyle:

TARAF 1TARAF 2KONU
BAYKARROKETSANMAM-L, MAM-C ve diğer ekipmanların teslimatı sözleşmesi
BAYKAREPSİLON KOMPOZİTKompozit imalat siparişi sözleşmesi
BAYKARIVCHENKO PROGRESSAl-322F Turbofan Motor Alımı Sözleşmesi
BAYKARIVCHENKO PROGRESSAl-25TLT Turbofan Motor Entegrasyon Sözleşmesi
BAYKARMOTORSICH JSCMS500 Turboprop Motor Teknik Şartname Anlaşması
BAYKARİŞBİR ELEKTRİKBayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 S/İHA Jeneratör Sipariş Anlaşması
BAYKARASELSANCATS Elektro-optik Sensör Sistemi Sipariş Sözleşmesi
BAYKARNETAYüksek frekans hava ve yer data link anten sistemleri çözüm ortaklığı sözleşmesi
BAYKARDENGE HAVALİMANLARIMobil YKI ve Mobil YVT Römork Sipariş Anlaşması
ROKETSANMETEKSAN SavunmaALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşması
ROKETSANANOVA Ar-Ge TeknolojileriALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşması
ROKETSANPRFALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşması
ROKETSANMODESİSALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşması
ROKETSANOPSİNALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşması
ROKETSANERMAKSANALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşması
HAVELSANBilge AdamKOVAN Yerli ERP Sistemi İyi Niyet Anlaşması
HAVELSANETİYAKOVAN Yerli ERP Sistemi İyi Niyet Anlaşması
HAVELSANBİLİN YazılımKOVAN Yerli ERP Sistemi İyi Niyet Anlaşması
HAVELSANTUBİTAK BİLGEM – ASISGUARDİş Birliği Protokolü
HAVELSANAsisguardStratejik İş Birliği Protokolü
ASPİLSANAsisguardİyi Niyet Anlaşması
İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ AŞBAYKARBayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 S/İHA Jeneratör Sipariş Anlaşması
İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ AŞASFATAçık Deniz Karakol Botu Dizel Jeneretör Tedariki Alt Yüklenicilik Sözleşmesi
İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ AŞTUSAŞ AŞİnsansız hava aracına ait sözleşme
AGE YÜKSEK TEKNOLOJİMERKATOR Holdingİşbirliği Anlaşması
AsisguardLAPİS HavacılıkStratejik İş Birliği Protokolü
KOÇ BİLGİ VE SAVUNMA TEK. AŞSabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)Protokol Anlaşması
KOÇAK PETROLERİN MOTORİş Birliği Anlaşması
Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)ASELSAN HASAS OPTİK AŞİş Birliği Anlaşması
SIMULARGE AŞMELİNA AEROİş Birliği Anlaşması
SIMULARGE AŞBCD TEKNİKİş Birliği Anlaşması
Etiketler : SAHA EXPO HAVELSAN ve Asisguard Anova Ar-Ge Teknolojiler Muharip İnsansız Uçak Sistemi-MİUS
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