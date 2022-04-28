Türkiye'de 50 milyar dolarlık rezerv! Elmastan 10 bin kat daha nadir

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28 Nisan 2022 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 15:00:00

Sadece Türkiye'de çıkarılan Diaspor Kristali dünyaya açılıyor

Kaynak: TRT Haber

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Dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan ve 50 milyar dolarlık rezervi olduğu tahmin edilen 'Diaspor kristali' küresel piyasaya açılıyor.

Türkiye'de 50 milyar dolarlık süs taşı rezervi çıkarılmayı bekliyor. Üstelik bu değerli taşlardan 3 türü, sadece Türkiye topraklarında bulunuyor. Diaspor kristali de, dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan değerli taşlardan.

9 farklı renk geçişiyle göz kamaştırıyor. Son yıllarda mücevher sektöründe pırlantaya alternatif olarak gösteriliyor. Diaspor kristali, dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesindeki madenden çıkarılıyor.

GRAM GRAM ÇIKARILAN KRİSTALİN SADECE YÜZDE 2'Sİ İŞLENEBİLİYOR

Diaspor kristali diğer madenler gibi tonlarca çıkarılmıyor. Gram gram çıkarılıyor. Dünyada çok değerli bir maden. Her işçi taşın, çamurun içinde diaspor kristalini bulmak için çalışıyor.

Madenden yılda ortalama 750 kilogram diaspor kristali çıkarılıyor. Çıkarılan kristalin ise yüzde 2'si işlenebiliyor.

Dünyada bilinen 300 değerli taştan biri olan diaspor kristali, son yıllarda mücevher ve takı sektörünün dikkatini çekmeye başladı.

"ELMASTAN 10 BİN KAT DAHA NADİR, BİR TEK OCAKTAN ÇIKIYOR"

Madenin sahibi Murat Akgün, "Elmas kadar değerli değil ama amacımız bu. Elmastan 10 bin kat daha nadir bir tek ocaktan çıkıyor. Elmas 5 kıtadan çıkıyor. Türkiye'de ve dünyada istediğimiz değerde değil. Bizim de amacımız bunu dünyaya tanıtmak her gelen turiste bir tane aldırmak ayrıca Türk insanının da bunu tanıması ve takması" diye konuştu.

Diaspor kristalinin fiyatı, karatı, süslemesi ve işlemesine göre 100 bin dolara kadar alıcı buluyor. Hindistan, diaspor kristalinin en fazla ihraç edildiği ülke konumunda

Etiketler : Diaspor kristali ELMAS TÜRKİYE
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