Rüzgar enerjisinde 11 bin megavatı aşan kapasite Türkiye'nin 47 iline yayıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan verilere göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart sonu itibarıyla 104 bin 348 megavata, rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 11 bin 426 megavata ulaştı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı giderek artarken, rüzgar enerjisinin Türkiye'nin elektrik kurulu gücündeki payı da yüzde 10,9'a ulaştı.

Ağırlıklı olarak lisanslı santrallerin oluşturduğu rüzgar enerjisi kurulu gücü, Türkiye'nin 47 iline yayılmış bulunuyor. Toplam 88,4 megavat kapasiteye sahip lisanssız rüzgar enerjisi santralleri ise 15 ilde bulunuyor.

İzmir, 1754,9 megavatla rüzgar enerjisinde en yüksek kurulu güce sahip il. Bunu, 1382,4 megavatı bulan kapasitesiyle Balıkesir, 943,7 megavatla Çanakkale, 838,7 megavatla İstanbul ve 701,7 megavatla Manisa takip ediyor.

Sırasıyla, Bursa 440,9 megavat, Hatay 420,2 megavat, Aydın 397,3 megavat, Kırklareli 394,5 megavat ve Kayseri 338 megavatla rüzgar enerjisinde kurulu gücü en yüksek ilk 10 şehir arasında yer alıyor.

Öte yandan, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) verilerine göre, Türkiye rüzgar enerjisi sektörü, kapasite artışının yanı sıra ekipman üretiminde de büyüyor.

TÜREB'e göre, Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren 100'den fazla firma 6 kıtada 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor. Söz konusu firmaların cirosunun yaklaşık yüzde 70'ini rüzgar enerjisi ekipmanı ihracatı oluşturuyor.