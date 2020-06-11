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11 Haziran 2020 Perşembe 13:01:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 13:03:00

Halı fabrikalarında Kovid-19'a karşı üst düzey tedbirler uygulanıyor

Kaynak: AA

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Türkiye'nin en önemli halı fabrikalarını bünyesinde barındıran Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki üretim tesislerinde alınan üst düzey önlemler dikkati çekiyor.

Türkiye'nin önemli ihracat kalemleri arasında yer alan ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunluk kazanan halı fabrikalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri üst seviyede sürdürülüyor.

Yıllık milyarlarca dolarlık döviz girdisinin yanı sıra binlerce kişiye sağladığı istihdam olanağıyla önemli bir misyon üstlenen halıcılar, koronavirüs salgını nedeniyle ihracattaki gerilemeyi telafi etmenin peşinde.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektör olarak koronavirüs sürecinde önemli tedbirler aldıklarını ve Bakanlığın açıkladığı tüm önlemlerin yerine getirildiğini kaydetti.

Bölge genelindeki hemen hemen tüm fabrikalarda tedbirlerin üst seviyede olduğunu belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Personelimiz fabrikaya girerken kabinden geçiyor, ateşi ölçülüyor. Bunlar Bakanlığın istediği tedbirlerden bazıları. Ama biz bunlarla sınırlı kalmadık, sektör olarak yeni tedbirleri de hayata geçirdik. Mesela mescitlerdeki zemin halılarını kaldırdık, herkese seccade verdik ve ibadetini yapmak isteyen herkes kendi seccadesini kullanıyor. Tüm firmalarımızda bu tedbirler var."

Kaplan, halı fabrikalarının sosyal mesafe konusunda da önemli bir avantajının olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Aslında halı fabrikalarında sosyal mesafe var. Şöyle ki, işletme sahalarımız çok geniş. Metrekareye düşen insan sayımız çok az. Yani insanlar arasındaki mesafe 8-10 metreyi buluyor. Dolayısıyla sosyal mesafe konusunda işletme içerisinde herhangi bir sorun olmuyor. Sadece yemekhane gibi ortak alanlarda sorun olabilirdi. Biz de bu alanları Bakanlığın talimatına göre yeniden düzenledik."

Halıcılık sektöründeki bulaş ve vaka sayısının Türkiye ile diğer sektörlerdeki ortalamanın çok altında olduğunu dile getiren Kaplan, "Bunun en büyük nedeni yan yana çalışma ortamının olmaması. Bizim fabrikalarda kesinlikle doğal sosyal mesafe var. Bu da açıkçası bizim için avantaj oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

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