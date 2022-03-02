Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildi
Kaynak: AA
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.
Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa'daki şubelerinde "olağanüstü" bir nakit çıkışının yaşandığına işaret edildi.
Şirket çalışanlarına ve şubelerine yönelik tehditlerin de yaşandığı belirtilen açıklamada, Sberbank'ın mevcut durumda Avrupa pazarından çekilme kararı aldığı bildirildi.
Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu (FMA), Sberbank'ın Avrupa kolu Sberbank Europe AG'nın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) talimatıyla kapatıldığını bildirmişti.
- Fiyat İstikrarı Komitesi'nin üçüncü toplantısında enflasyon ve Ukrayna görüşüldü
- Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildi
- Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu: Sberbank Europe AG, ECB'nin talimatıyla kapatıldı
- Altında yeni dönem bugün başladı
- Yeni tarife faturalara ne zaman yansıyacak?
- Elektrikte yeni uygulama 1 Mart itibariyle başlıyor