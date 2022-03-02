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02 Mart 2022 Çarşamba 11:26:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 11:26:00

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildi

Kaynak: AA

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Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa'daki şubelerinde "olağanüstü" bir nakit çıkışının yaşandığına işaret edildi.

Şirket çalışanlarına ve şubelerine yönelik tehditlerin de yaşandığı belirtilen açıklamada, Sberbank'ın mevcut durumda Avrupa pazarından çekilme kararı aldığı bildirildi.

Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu (FMA), Sberbank'ın Avrupa kolu Sberbank Europe AG'nın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) talimatıyla kapatıldığını bildirmişti.

Etiketler : Sberbank ECB Avrupa kolu Sberbank Europe
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