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07 Ekim 2022 Cuma 17:37:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 17:37:00

Rusya'dan ayrılan şirketler 200 ila 240 milyar dolar arasında kayba uğradı

Kaynak: AA

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Rus Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre, ülkeden ayrılan şirketlerden en çok mali kaybı ABD, İngiltere ve Almanya şirketleri yaşadı.

Rus düşünce kuruluşu Stratejik Araştırmalar Merkezi, Rusya'dan ayrılan veya faaliyetlerini kısıtlayan Batılı şirketlerin 200 ila 240 milyar dolar mali kayba uğradığını bildirdi.

Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı raporda, Rusya'dan ayrılan batılı şirketler arasında en çok mali kaybın ABD, İngiltere ve Almanya şirketlerinde yaşandığına vurgu yapıldı.

Rapora göre, Rusya'dan ayrılan şirketlerin toplam kaybı 200 ile 240 milyar dolar arasında hesaplanırken, Finlandiya yüzde 2 ile Gayri Safi Yurtiçi Hasılada oransal anlamda en çok mali kayba uğrayan ülke oldu.

9 Eylül itibarıyla, Rusya'da faaliyet gösteren en büyük yabancı şirketlerin yüzde 7'sinin ülkedeki faaliyetlerini tümüyle sonlandırdığı bilgisine yer verilen açıklamada, şirketlerin yüzde 34'ünün de faaliyetlerinde sınırlamaya gittiğinin altı çizildi.

Raporda, Rusya'daki varlıklarını satma kararı alan yabancı şirketlerin bu varlıklarını yüzde 70'e varan indirimlerle devrettiklerine de işaret edilirken, sektörel bazda en çok petrol ve doğal gaz, bankacılık, otomobil üretimi ve gıda alanlarından çekilen şirketlerin kayıplara maruz kaldığı bildirildi.

Etiketler : rusya şirket ekonomi
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