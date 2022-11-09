Rusya'da yabancı paya sahip bazı enerji şirketlerinin hisse işlemlerine yasak getirildi
Kaynak: AA
Rusya'da "dost olmayan ülkelerin" pay sahibi olduğu 191 enerji şirketinin hisse işlemleri yasaklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle, ülkede faaliyet gösteren ve dost olmayan ülkelerin pay sahibi olduğu enerji şirketlerine yönelik kısıtlamalar getirildi.
Kararnameye göre, Rusya'daki toplam 191 şirketin hisse işlemleri yasaklanırken, söz konusu işlemler yalnızca özel izin alınması halinde gerçekleştirilebilecek.
Kısıtlamaların uygulanacağı şirketler arasında Unipro, Fortum, Baker Hughes ve Schneider Electric de alıyor.
Dost olmayan ülkelerin yatırımcılarının Rusya'da stratejik şirket hisselerinde işlem yapması 5 Ağustos'ta yasaklanmıştı.
Putin'in 26 Ekim'de imzaladığı bir başka kararnameyle dost olmayan ülkelere ait 45 banka ve bankacılık kurumunun hisselerine veya hisse sermayelerine yönelik işlemler de yasaklanmıştı.
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