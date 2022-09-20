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20 Eylül 2022 Salı 16:35:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 16:35:00

Rusya'da bütçenin gelecek yıl 3 trilyon ruble açık vermesi bekleniyor

Kaynak: AA

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bütçe açığının 2023'te 3 trilyon ruble (yaklaşık 50 milyar dolar) ile GSYH'nin yüzde 2'si seviyesinde gerçekleşmesinin planlandığını açıkladı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Rus federal bütçesinin 2023 ila 2025 yıllarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek yıl bütçe gelirlerinin 26 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini aktaran Mişustin, "Bütçe açığı da GSYH'nin yüzde 2'sine denk gelen 3 trilyon ruble düzeyinde gerçekleşecek. Açığı önemli oranda borçlanmayla kapatmayı planlıyoruz." dedi.

Mişustin, bütçe açığının 2024'te GSYH'nin yüzde 1,4, 2025'te ise yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Etiketler : rusya bütçe ekonomi
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