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06 Eylül 2022 Salı 15:00:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 15:34:00

Gazprom Çin şirketiyle anlaştı! Ödemeler yuan ve rubleyle yapılacak

Kaynak: AA

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Rus enerji şirketi Gazprom, Çinli CNPC şirketiyle doğal gaz sevkiyatı ödemelerinde yuan ve rubleye geçilmesi konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, CNPC Başkanı Dai Houliang ile Gazprom Başkanı Aleksey Miller arasında videokonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmede özellikle Rusya'nın uzak doğu bölgesinden Çin'e yönelik gaz sevkiyatının ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, Gazprom'un yeni bir boru hattı üzerinde çalışmalara da başladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Toplantıda, Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden gaz sevkiyatına ilişkin uzun vadeli sözleşmeye ek anlaşmalar imzalandı. Taraflar, Çin'e gaz arzı için yuan ve rubleyle ödemeye geçilmesi konusunda anlaştılar." ifadelerine yer verildi.

Miller, toplantıda yeni ödeme sistemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni ödeme mekanizması, karşılıklı yarar sağlayan, doğru zamanda yapılan, güvenilir ve pratik bir çözümdür. Anlaşmaları kolaylaştıracağına, diğer şirketler için mükemmel bir örnek teşkil edeceğine ve ekonomilerimizin gelişimine ek bir ivme kazandıracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gazprom, Asya sevkiyatlarını artırmak istiyor

Rusya, finans sistemine yönelik Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle uluslararası anlaşmalardaki ödemelerde dolar ve avrodan uzaklaşmaya çalışıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya yaptırım uygulayanları "dost olmayan ülke" olarak tanımlayarak, bu ülkelerin başta doğal gaz olmak üzere çeşitli Rus ürünlerini artık yalnızca rubleyle alabileceklerini söylemişti.

Yaptırımlar nedeniyle Avrupa'ya yönelik gaz sevkiyatları hızla düşen Gazprom da başta Çin olmak üzere Asya piyasalarına yönelik sevkiyatlarını artırmak istiyor.

Gazprom, yılda 38 milyar metreküp kapasiteye sahip Sibirya'nın Gücü boru hattıyla geçen yıl Çin'e yaklaşık 10,4 milyar metreküp doğal gaz sevk etmişti.

Etiketler : Gazprom Avrupa Rusya
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