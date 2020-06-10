  • BIST
    108891
  • Dolar
    6,8047
  • Euro
    7,6791
  • Altın
    373,3220
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
GÜBRETAŞ'tan ilk çeyrekte 69,7 milyon lira net kar
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e sert tepki: Sonuçları olacağını göstermeliyiz
AB-Türkiye Dostluk Grubu kuruldu
Bakan Albayrak: İstanbul'a 'Finans Merkezi' olmak çok yakışacak
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar
ABD'de korkutan tablo! Son 24 saatte bin 64 kişi öldü
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Adalet Bakanı açıkladı! 5 Eylül'de yapılacak
MEB'den karne açıklaması
Adalet Bakanı Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ve bazı baro başkanlarıyla görüştü
Çin ve Hindistan sınırdaki gerilimi düşürmek için uzlaştı
MotoGP'nin ertelenen İtalya ayağı da iptal edildi
CİMER'e yazarak tavşan isteyen kardeşlerin talebi yerine getirildi
Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri 15 Haziran'a kadar kademeli kaldıracak
"AB'nin büyüme oranlarında azalma olacak"
Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Bekdikhan: Premium segment hızlı toparlanıyor
Fındıkta Amerikan beyaz kelebeği tehdidine karşı uyarı
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Rus bankalarının karı rekor düzeye geriledi
Rusya'nın petrol geliri yüzde 25 azaldı
ODTÜ'lü matematik uzmanları çözdü: FETÖ'nün şifresi kırıldı!
Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır son yolculuğuna uğurlandı
Rize-Artvin Havalimanı'nın kulesi 'çay bardağı' şeklinde olacak
SPK Başkanı açıkladı! 37,7 milyon TL ceza kesildi
10 Haziran 2020 Çarşamba 15:57:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 15:57:00

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Rus bankalarının karı rekor düzeye geriledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, Rus bankacılık sektörünün net karının mayısta 500 milyon rubleye düştüğünü belirterek, “Kovid-19 nedeniyle Rus bankacılık sektörünün net karı rekor düzeye geriledi.” dedi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus bankacılık sektörünün net karının mayısta 500 milyon rubleye düştüğünü belirterek, “Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Rus bankacılık sektörünün net karı rekor düzeye geriledi.” dedi.

Nabiullina, başkent Moskova’da video konferans yoluyla Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da ekonomideki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19’a yönelik tedbirlerin kaldırılmasıyla, ekonomik etkilerin hemen kaybolmayacağına işaret eden Nabiullina, “Kovid-19, ekonomi ve mali sistemin kalkınacağı alanlarda ilerledi. Geleceğe artık daha iyimser bakıyoruz çünkü kısıtlamalar kaldırılıyor ve ticaret tekrar başlıyor. Ancak tahminlerimize göre ekonominin toparlanması için birkaç çeyrek daha var.” diye konuştu.

Rus bankacılık sektöründe de Kovid-19 etkilerinin hissedildiğini vurgulayan Nabiullina, “Rus bankalarının net karı bu yılın ilk beş ayında 561 milyar ruble düzeyinde. Ancak bu karın çoğu ilk üç ayda gerçekleşti. Kovid-19 nedeniyle bankacılık sektörünün net karı mayısta 500 milyon rubleyle rekor düzeye geriledi.” ifadelerini kullandı.

Nabiullina, ülkede enflasyonun beklenen düzeyde devam etmesi nedeniyle politika faizini daha da indirmek için alan bulunduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan Rusya Merkez Bankası, geçen ay aldığı kararla, politika faizini Şubat 2014’ten bu yana ilk defa yüzde 5,5 seviyesine düşürmüştü.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER