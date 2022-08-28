Rusya gazı kesince telaş yaptılar... Çareyi Türkiye'de buldular

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28 Ağustos 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 17:00:00

Bulgaristan'da doğalgaz krizi, çareyi Edirne'de buldular

Kaynak: IHA

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Rusya'nın doğalgaz ambargosu uyguladığı Bulgaristan'da yakacak krizi yaşanınca, Bulgaristan vatandaşları Edirne'den tırlar dolusu yakacak pelet satın almaya başladı.

Rusya'nın doğal gaz ambargosu uyguladığı Bulgaristan'da yakacak krizi yaşanınca, Bulgaristan vatandaşları Edirne'den tırlar dolusu yakacak pelet satın almaya başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasına tepki gösteren Bulgaristan ile Rusya hattında yaşanan gerilimin yanı sıra Rus enerji şirketi Gazprom'un Bulgaristan'ın doğal gaz akışını durdurup başlattığı ambargosu da aylardır sürüyor. Bulgaristan'daki doğal gaz krizinin kış sezonunda daha da derinleşmesi beklenirken, Bulgaristan halkını yakacak ve ısınma endişesi sardı. Kış aylarında ısınma ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını kara kara düşünen Bulgaristan halkı, çareyi Edirne'de buldu.

Edirne'den tırlar dolusu pelet yakıtı alıyorlar

Yıllar sonra bu kış tekrar soba kullanmaya başlayacak çok sayıda Bulgaristan vatandaşı, Edirne'de fabrikalarda üretilen pelet yakıtını tırlar dolusu Bulgaristan'a taşımaya başladı. Odun artıklarının öğütülerek talaş haline getirildikten sonra kurutulup basınçlı makinelerde sıkıştırılmasıyla elde edilen pelet yakıtına yoğun ilgi gösteren Bulgaristan vatandaşları, Edirne'deki günübirlik alışverişlerinin ardından ülkelerine dönerken araçlarının bagajlarını çuvallar dolusu peletlerle dolduruyor.

Taleplere yetişemiyorlar

Bulgaristan vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiğini anlatan bir firma sahibi Mehmet Orba, müşterilerinin neredeyse tamamının Bulgaristan vatandaşlarının oluştuğunu söyledi. Yoğun taleple karşı karşıya olduklarını anlatan Orba, "Edirne olarak taleplere yetişemediğimiz için üretici başka firmalardan alım yapıyoruz. Edirne'ye günübirlik gelen vatandaşlar ülkelerine dönerken çuvallar dolusu arabalarını peletle dolduruyor. Bulgaristan'da hem doğal gaz fiyatlarının artışı hem de yaşanan sıkıntılar nedeniyle kış aylarında sıkıntılı bir süreç geçireceklerini ifade ediyorlar.

Etiketler : BULGARİSTAN DOĞAL GAZ RUSYA UKRAYNA
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