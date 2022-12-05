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05 Aralık 2022 Pazartesi 16:15:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 16:15:00

Rusya Başbakanı Mişustin: Çin ile ticaretin yarısını ulusal para birimleriyle gerçekleştiriyoruz

Kaynak: AA

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin'e yönelik petrol, doğal gaz ve kömür sevkiyatını artırdıklarını belirterek, “Ticaretimizin neredeyse yarısını ulusal para birimlerimizle gerçekleştiriyor olmamız son derece önemlidir.” dedi.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin Devlet Konseyi Başbakanı Li Keqiang'in de katıldığı, iki ülke hükümet başkanlarının 27. olağan toplantısında video konferans yöntemiyle değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Çin'e yönelik enerji kaynakları ihracatını artırdığına işaret eden Mişustin, "Doğal gaz, petrol ve kömür arzımız artıyor. Çin'de Rusya'nın katılımıyla nükleer santral inşaatları da devam ediyor. Mevcut tüm sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamaya ve bu alanda yeni büyük projeler üzerinde çalışmaya hazırız." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin payının da arttığını vurgulayan Mişustin, "Ticaretimizin neredeyse yarısını ulusal para birimlerimizle gerçekleştiriyor olmamız son derece önemlidir. Ticarette bu tür ödemelerin hakim pozisyonda olması gerekiyor. Bu, çok kutuplu dünyanın egemen ekonomik ve mali politikasının mantığıdır." dedi.

Mişustin, çeşitli kısıtlamalara rağmen Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin de bu yılın ilk 10 ayı itibarıyla 150 milyar dolara yaklaştığını söyledi.

Rusya ve Çin'in, küresel bazı sorunlarda ortak yaklaşım sergilediklerini anlatan Mişustin, "Birlikte, çok kutuplu bir uluslararası ilişkiler mimarisinin oluşturulmasını savunuyoruz. Ortaya çıkan zorluklara ve artan dış baskıya birlikte göğüs germeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Etiketler : rusya çin ticaret
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