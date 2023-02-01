VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunan ordusuna bağış yapacak
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İstanbul'da devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi
NBA'de Türk kültürü rüzgârı esti
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçının kamp kadrosu açıklandı
İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu
Bursa'da Uluabat Gölü havzasındaki sulama kanalında köpüklenme oluştu
Berlin'de Müslümanların defnedilmesi için 2 binden fazla mezarlık sözü verildi
TBMM Genel Sekreteri Kumbuzoğlu, İSİPAB Genel Sekreterler Başkan Yardımcılığına seçildi
"100. Yıl Özel Seri" NFT koleksiyonu açık artırma tarihi belli oldu
Fransa'da siyahi gencin polislerce öldürüldüğü iddiası soruşturulacak
Rus Ural petrolünün fiyatı yüzde 42 azaldı
İsrail Başbakanı, Ukrayna'ya "askeri yardımı" değerlendirdiklerini söyledi
Terör örgütü PKK/YPG Haseke'de 55 genci daha zorla silahlı kadrosuna aldı
EYT teklifi yarın komisyonda görüşülecek
Kremlin: NATO'ya ait tüm askeri altyapı Rusya'ya karşı çalışıyor
Dünyada doların egemenliğine alternatif arayışlar hız kazanıyor
Rusya, İsveç'te Kur'an yakılmasının kınanması için Avrupa'ya çağrı gönderecek
Kamuya olan borçların yapılandırmasıyla ilgili merak edilenler
"Kırmızı ette fırsatçılığa izin verilmeyecek"
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası!
"Türkiye Yüzyılı, sıfır atığın yüzyılı olacak"
""Azerbaycan-Türkiye ortak üniversitesinin kurulması büyük önem taşıyor"
Bakan Akar'dan "üs bölgesine saldırı" iddiasına yanıt
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
01 Şubat 2023 Çarşamba 15:50:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 15:50:00

Rus Ural petrolünün fiyatı yüzde 42 azaldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Rus Ural petrolünün fiyatının, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 azalarak varil başına ortalama 49,48 dolardan işlem gördüğü bildirildi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ocak ayında Ural petrolünün varil fiyatının ortalama 49,48 dolar olduğu belirtildi.

Geçen yılın ocak ayında ortalama 85,64 dolardan işlem gören Ural petrolünün varil fiyatının 1 yılda yaklaşık yüzde 42 ucuzlaması dikkati çekti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Rus petrolünün satışında uyguladıkları indirim oranının ocakta arttığını bildirmişti.

Başta Çin ve Hindistan olmak üzere Rus petrolü almaya devam eden çok sayıda ülke, olası yaptırım risklerine işaret ederek Rusya'dan indirim talep ediyor.

Avrupa Birliği ülkeleri de Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Etiketler : rusya petrol yaptırım
Alışveriş stili

Alışveriş stili
Sağlıklı yaşam buluşması

Sağlıklı yaşam buluşması
Kesenin ağzını açtı

Kesenin ağzını açtı
Türkiye'deki tarihe aşığım

Türkiye'deki tarihe aşığım
Şarkı solistini kendi seçiyor

Şarkı solistini kendi seçiyor
Ercan Turgut'u andılar

Ercan Turgut'u andılar
Tatil hazırlığı

Tatil hazırlığı
‘Süreyya' olarak döndü

‘Süreyya' olarak döndü
Kaan'la gurur duyuyor

Kaan'la gurur duyuyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX