Rus rublesi dolar ve avro karşısında değer kazanmaya devam ediyor

Rus rublesi dolar ve avro karşısında değer kazanmaya devam ediyor

Ukrayna-Rusya savaşı öncesi 23 Şubat'ta 85 bandından işlem gören dolar/avro paritesi, 10 Mart'ta 145'e kadar çıkarken devamında yüzde 60'tan fazla gerileyerek 2014'ten bu yana ilk defa 53 seviyesinin altına düştü.

Analistler, ülkede devam eden sermaye kontrollerinin yanı sıra, yüksek enerji fiyatlarının Rus rublesini desteklediğini bildirdi.

Rusya'nın ana ihracat ürünü petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda Brent türünde 88,3 dolardan işlem görüyor.