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Rus rublesi dolar ve avro karşısında değer kazanmaya devam ediyor
30 Eylül 2022 Cuma 13:13:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 13:13:00

Rus rublesi dolar ve avro karşısında değer kazanmaya devam ediyor

Kaynak: AA

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Moskova Borsası verilerine göre, bugün dolar/ruble paritesi yüzde 1,27 düşüşle 56,5 seviyesine, avro/ruble paritesi ise yüzde 6,5 düşüşle 2014'ten bu yana ilk defa 53 seviyesinin altına indi.

Ukrayna-Rusya savaşı öncesi 23 Şubat'ta 85 bandından işlem gören dolar/avro paritesi, 10 Mart'ta 145'e kadar çıkarken devamında yüzde 60'tan fazla gerileyerek 2014'ten bu yana ilk defa 53 seviyesinin altına düştü.

Analistler, ülkede devam eden sermaye kontrollerinin yanı sıra, yüksek enerji fiyatlarının Rus rublesini desteklediğini bildirdi.

Rusya'nın ana ihracat ürünü petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda Brent türünde 88,3 dolardan işlem görüyor.

Etiketler : Ukrayna-Rusya savaşı petrolün varil fiyatı dolar/avro paritesi
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