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30 Mart 2022 Çarşamba 14:35:00 - Güncelleme:30 Mart 2022 Çarşamba 14:35:00

Rus petrolü rotasını Asya'ya çevirdi

Kaynak: AA

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Rusya'nın Avrupa'ya ihracatı 1-22 Mart arasında günlük 280 bin varil azalarak 1,3 milyon varile gerilerken, Asya'ya ihracatı günlük 220 bin varil arttı

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle ABD ve Avrupalı alıcılar Rus petrolünden uzaklaştı ve petrol kargolarının yönü de değişti. Böylece Rusya'nın Karadeniz ve Baltık Denizi çıkışlı ham petrol kargolarının teslimat noktasında Asya ülkeleri öne çıkmaya başladı.

Rusya'nın Avrupa'ya ihracatı 1-22 Mart arasında günlük 280 bin varil azalarak 1,3 milyon varile gerilerken, Asya'ya ihracatı günlük 220 bin varil arttı. Rusya'nın Karadeniz ve Baltık Denizi çıkışlı kargoları içinde Asya ülkelerinin payı da yüzde 25'e çıkarak Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Asya'da Rus ham petrolünün en büyük alıcıları ise Çin ve Hindistan oldu. Rusya, Asya'nın mevcut toplam petrol ithalatının yüzde 5'ini tedarik ediyor.

Ekonomik yaptırımların etkisi derinleşiyor

Geçen ay Rusya'nın petrol ihracatının yüzde 73'ü, (günlük 5,6 milyon varil) Moskova'nın "dost olmayan ülke" ilan ettiği yerlere yapıldı. Söz konusu ülkelere yapılan ihracatın mart ayında ise yaklaşık 1,4 milyon varil daha azalacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle, ekonomik yaptırımların Rusya'nın petrol ihracatına asıl etkisinin gelecek haftalarda daha belirgin şekilde hissedilmesi bekleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) savaş sonrası bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle Rusya'da petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini öngörmüştü.

IEA verilerine göre Rusya, ABD ve Suudi Arabistan'ın ardından en büyük üçüncü petrol üreticisi ve dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Etiketler : RUSYA UKRAYNA AVRUPA GAZ
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