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Rus doğal gazının kesilmesi Avrupa'da Çin'in güneş enerjisi panellerine talebi artırdı
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21 Eylül 2022 Çarşamba 16:27:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 16:27:00

Rus doğal gazının kesilmesi Avrupa'da Çin'in güneş enerjisi panellerine talebi artırdı

Kaynak: AA

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Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Rus doğal gazının ihracında yaşanan kesintiler, Avrupa'da Çin'de üretilen güneş enerjisi panellerine talebi artırdı.

Caixin'in haberine göre, enerji endüstrisi danışmanlık şirketi Infolink'in yayımladığı raporda 2022'nin ilk 7 ayında Çin'den Avrupa ülkelerine toplam 51,5 gigavat kapasiteye sahip fotovoltaik panel ihraç edildiği bildirildi.

Raporda, güneş enerjisi üreten panellerin ihracatının ocak-temmuz aylarında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,9 arttığı kaydedildi.

Ukrayna-Rusya savaşını ardından Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya günlük doğal gaz sevkiyat kapasitesini düşürmüş, eylül başında ise tamamen durdurmuştu.

Enerji ithalatında büyük oranda Rusya'ya bağımlı olan Avrupa ülkeleri gaz akışını durdurma kararı sonrasında bir enerji kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

AVRUPA'NIN YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇİŞİ HIZLANIYOR

Rusya'dan doğal gaz ve petrol ithalatının kesilmesi kıtada enerji açığına sebep olurken, alternatif enerji kaynaklarına yönelişin hızlandığı gözleniyor.

Enerji konularında çalışan düşünce kuruluşu Ember'in derlediği verilere göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde güneş enerjisiyle üretilen elektrik miktarı, mayıs-ağustos aylarında geçen yıla göre yüzde 28 artarak saatte 99,4 teravat/saate ulaştı.

AB, mayısta açıkladığı yenilenebilir enerji planında, 2020 sonunda 136 gigavat olan kurulu güneş enerjisi kapasitesini 2025'te iki katına çıkarmayı, 2030'a gelindiğinde ise 600 gigavat kapasiteye ulaşmayı hedeflediğini bildirmişti.

Etiketler : doğal gaz güneş enerjisi yenilenebilir enerji
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