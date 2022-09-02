Rising Global: Küçük bir atölyeden 56 ülkeye ihracat yapan dev bir tesise dönüştü

* Rising Global markası ne zaman, nasıl doğdu?

- Rasim Yüksel: 2003 yılında eşim Yeliz Yüksel'le birlikte İstanbul-Zeytinburnu'nda Yükselen Tente'yi kurduk. Pergola ve cam sistemleri üretimi yapmaktayız. Yurt dışı açılımımızın ardından firmamız 'Rising Global' adını aldı. Kendi sektörümüzün en büyük üretim tesisine sahibiz. 56 ülkeye ulaşan bir satış ağımız var. Markamızın sektöre yeni bir soluk getirdiğini söyleyebiliriz.

* Firmanızla neler üretiyorsunuz, hedef kitleniz kimler?

* Gölgelendirme sistemleri alanında; tente ve perde sistemleri, pergola sistemleri, biyoklimatik sistemler ve cam sistemleri üretimi yapıyoruz. "Ulaşılabilir kalite" vizyonuyla gölgeye ihtiyaç duyulan her noktada aranılan marka olma hedefindeyiz. Hedef kitle endeksinde hem şehir yaşamında hem de villa yaşamındaki tüm konutlar için farklı çözümlerimiz mevcut. Ayrıca kafe, restoran ve oteller için de proje bazlı uzun ömürlü alan kapaması çözümleri sunuyoruz.

DOĞRU ZAMANDA DOĞRU YATIRIM

* Şirket yapısı ve çalışan sayısı hakkında da bilgi verir misiniz?

- Rasim Yüksel: Rising Global kurumsal bir yapıya sahip. 200 personelimiz var, bu anlamda istihdam alanında da ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Rising Global olarak AR-GE çalışmalarımızla gelişimimize devam ediyoruz. Ayrıca hem ulusal kanallar hem de sosyal medya üzerinde reklam kampanyası gerçekleştiren ilk gölgelendirme sistemleri üreticisiyiz.

* Rising Global'i küçük bir atölyeden 20 bin metrekarelik büyük bir üretim tesisine dönüştürmeyi nasıl başardınız?

- Rasim Yüksel: Hedefe ulaşma azmimiz ve analitik bakış açımızla doğru yatırımı doğru zamanda yaparak bugünkü üretim noktasına ulaştık. Bazen kimsenin inanmadığının arkasındaki hazineyi görebilmek marifettir. Rising Global bizim için kısa hedefler değil, uzun soluklu hedeflere sağlam adımlarla sabırla ulaşılmış bir zafer... Ekonomik verileri iyi analiz etmek, profesyonel bir kadro oluşturmak ve en önemlisi güven duygusu oluşturulmuş gerçek kaliteyi sunabilmek, Rising Global markamızı bugünlere getirdi.

56 ÜLKEDE AKTİF SATIŞ AĞI

* Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?

- Rasim Yüksel: Avrupa, Afrika, Asya, Amerika ve Okyanusya kıtalarında 56 ülkede aktif satış ağına sahibiz. Ve bu sayı her yıl giderek artıyor. Hedef pazarlarda rekabetçi fiyat politikaları ve kalite endeksini orantılayarak Avrupalı üreticilerden daha uygun fiyatlarla aynı kaliteyi sunuyoruz.

* Web sitenizde "çevreye dost üretim anlayışı"na sahip olduğunuz yazıyor. Bu konuyu biraz açar mısınız?

- Rasim Yüksel: Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin tamamı TÜV belgesine ve gerekli sertifikasyona sahip. Ürünlerimizin doğaya zarar vermemesine ve doğayla uyumlu olmasına çok önem veriyoruz. Ayrıca yaşam alanlarındaki enerji tasarrufuna destek vermesi için kaliteyi en üst seviyede tutuyoruz.

ÜLKEMİZİN ÜRETİM KALİTESİNİ YABANCI TÜKETİCİLERE SUNUYORUZ

* Yönetim kadronuzda kadınlar da çoğunlukta. Yönetim modelinizden de bahseder misiniz biraz?

- Rasim Yüksel: Evet, eşim Yeliz Yüksel yönetim kurulu başkanımız, yani firmamızın en üst yöneticilerinden biri. Tüm departmanların işleyişinde kendisinin aktif rolü var. Operasyon bölüm sorumlumuz ve satış sonrası destek bölüm sorumlularımız da kadın. Rising Global olarak kadınların en az erkekler kadar başarılı ve hatta bazı durumlarda daha üstün yetenekleri olduğu inancını taşıyoruz.

* Vizyonunuz, misyonunuz ve hedefleriniz neler?

- Rasim Yüksel: Vizyonumuz; Rising Global olarak çağdaş ve gelişime açık bir sinerji ile ülkemizin ekonomisine katkı sağlayan, doğaya ve insana değer katan, çözüm ve sonuç odaklı iletişim yapımızla tüm dünyada bilinir bir marka olmak. Misyon olarak ise ülkemiz öz sermayesi ve insan gücü ile insanların yaşamlarına zenginlik katmak, ulaşılabilir fiyat politikaları ile en kaliteli ürünleri tüketicilerimizle buluşturmak. Kısa ve uzun vadeli hedeflerimiz; yeni pazarlarda Türk markası imajımızla ülkemizin üretim kalitesini yabancı tüketicilere sunmak, o pazarlardaki payımızı artırarak hem ülke ihracatına destek olmak hem de firmamızın 10 yıllık hedef politikasında yer alan dünyanın en çok tanınan gölgelendirme sistemleri üreticisi olmak.

HEYECANIMIZI HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEDİK

* Rising Global'in rakiplerinden farkları neler?

- Rasim Yüksel: Rising Global rakiplerine göre daha genç bir firma. Bu durum, enerji ve yeniliğe açık olmayı gereksinim haline getiriyor. Belki de bu konumda olmamızın ana sebeplerinden biri; heyecanımızı hiçbir zaman kaybetmememiz. Daima yeniliği takip eden ve "Daha iyisi nasıl yapılabilir"i araştıran bir kadroyla istihdam oluşturuyoruz. Ülkemizdeki tüm üreticilere sonsuz saygı duyuyoruz. Bizim farkımız sanırım sektörde yeniliklere en hızlı adapte olan firma olmamız.

* Firma olarak imza attığınız ilkler var mı?

- Rasim Yüksel: Tüm ulusal kanallarda reklam kampanyası yapan ilk gölgelendirme sistemleri firmasıyız. Ayrıca AR-GE olarak entegre aydınlatma sistemli mafsal kolların patent sahibiyiz. Biyoklimatik sistemlerde entegre sound sistemi hayata geçiren firmayız. Ve askılı sistemli ilk biyoklimatik pergola sistem üreticisiyiz. 7/24 servis hizmeti sunan, bayramlar ve yılbaşında bile nöbetçi teknik servis hizmeti bulunan ilk firmayız.

PANDEMİDE ÜRETİCİLER KÜÇÜLMEYE GİDERKEN, BİZ BÜYÜMEYİ TERCİH ETTİK

* Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 pek çok sektör için zorlu yıllar oldu. Siz nasıl geçirdiniz bu dönemi?

- Rasim Yüksel: Pandemi döneminde çoğu üretici panikle küçülmeye giderken biz büyümeyi tercih ettik. O dönemdeki 5 bin metrekarelik üretim alanımızı yeni fabrikamızla 20 bin metrekarelik alana taşıdık. Pandemide çok büyük ölçekli bir reklam kampanyasıyla hem sponsorluklar hem de reklam desteği sayesinde markamızın bilinirliğini artırmayı hedef edindik. Bunda da çok başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Pandemi döneminde tüketicilerin evde kaldığında yaşayacağı ihtiyaçları önceden görüp tüm tedariğimizi bu konuda hazırladık. Böylece termin konusunda çok büyük sıkıntılar yaşamadan artışa geçen talepleri karşılamakta zorlanmadık.

* Salgın, sizin faaliyet gösterdiğiniz alanlarda bir değişikliğe yol açtı mı?

- Rasim Yüksel: Evet, düşünülenin aksine pandemi insanların yaşam alanı kısıtlamalarını nasıl aşabilecekleri noktasında değerli öğretilere sahip olmalarını sağladı. Örneğin evinin bahçesinin güzelliğinden haberi olmayan tüketicilerle karşılaştık. Bu durum yeni çözümleri ve son tüketici taleplerini değiştirdi. Salgın nedenli kapanmalar yaşandığı için insanlar güneşten ve yağmurdan korunacakları ama aynı zamanda ferah alanlara ihtiyaç duydular. Rising Global olarak sunduğumuz ürün gamıyla bunları müşterilerimize sunduk.

1.5 YILDA YÜZDE 100 ORANINDA İSTİHDAM ARTIŞI

* Firmanızın iş dünyasına, ülke ekonomisine ve istihdama katkıları hakkında neler söyleyebilirsiniz?

- Rasim Yüksel: Firmamızla 10 yıldır ihracat yapıyoruz. Hedef cirolarımız yeni pazar hedefleri ile her yıl yüzde 25-30 büyüme kaydediyor. Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar göz önüne alındığında, bu büyüme hacmini şu aşamada yeterli görüyoruz. Lakin yeni yıl hedefimiz; yüzde 40 ciro büyümesi. Bu durumun hem ihracat olarak ülke ekonomisine katkısı hem de üretim hacmimizde yapılacak yeni büyümelerle istihdama yansıyacağını düşünmekteyiz. Son 1.5 yıl içerisinde yüzde 100 oranında istihdam artışı yaparak mevcut üretim yapımızı yeniledik. Ayrıca kendi bünyemizde eğitimler vererek personelimizin gelişimine destek olmaktayız.