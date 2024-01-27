Yılbaşından itibaren fiyat listesi asma zorunluluğunun getirildiği restoran ve lokantalar, fiyatı şişirmenin yolunu buldu. Bir süredir 'servis ücreti' adı altında bir bedeli faturaya yansıtmaya başlayan restoran ve kafeler bu bedeli artık paket servisler için de uyguluyor. Teşvikiye Saray Gıda'dan 120 liralık muhallebi alan, paketin hazırlanmasını beklerden de çay içen bir tüketici 170.5 lira ödediği hesabın detaylarına baktığında 15.5 lira servis ücreti kesildiğini fark etti. Tüketici kasiyere bu ücretin neden kesildiğini sorduğunda ise 'Sistem otomatik kesiyor' yanıtını aldı.

YASAL TARAFI YOK

Bahşiş dışı yüzde 10'luk zorunlu ücretin yanlış olduğunu belirten tüketici dernekleri, bakanlığın 'fiyat listesi asma zorunluluğu' uygulaması kapsamında servis ücretinin de ürün fiyatına eklenerek ilan edilmesi gerektiği görüşünde. Tüketici dernekleri, paket üründen alınan servis ücretinin ise yasal bir tarafı olmadığını söylüyor.

SUİİSTİMALİN ÖNÜ AÇIK

Konuyu değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bu konu şu an çok fazla gibi gözükmese de muhtemelen yapılan uygulamalara yol olacak ve bunu bütün işletmeler yapacaktır. Bir çay servisinin dağıtım bedeli 15.5 lira olarak fatura edilebiliyor. 15.5 liranın bedeli bilirkişi tarafından hesaplanıp ne gibi bir masraf edildiği tespit edilirse memnun oluruz. Suiistimalin önü açıktır. Son çıkan yönetmeliğe göre girişte ve masada fiyat tarifesi olmak zorunda. Ve eğer bu tarifede servis ücreti yazıyorsa alma hakkına maalesef sahipler. Ama eğer tarifede belirtilmemiş ise tüketicinin bu ücreti hem geri alma hakkı olur hem de ticaret il müdürlüklerine şikayet edip idari para cezası kesilmesini sağlar" dedi.

PAKETTEN ÜRÜN AZALTIYORLAR

Restoran ve kafelerin paket ürün satarken kullandığı 'fiyat şişirme' yöntemlerinden biri de pakete eksik ürün koymak. Diyelim bir restorana bir porsiyon kanat sipariş ettiniz. 120 TL'lik paketi aldığınızda yanında bir parça ekmek veya lavaş da görmek istersiniz. Oysa paket servisi yapan restoranlar artık lavaşı veya ekmeği ayrı satıyor. Ekstra almak isterseniz lavaşın fiyatı da 7.5 lira.

ALMAN USULÜ ADİSYON... KABARIK HESAPTA YENİ UYANIKLIK

Restoranlar, hesabın kabarık olmadığı izlenimi yaratmak için 'Alman usulü' uyanıklığına başvurmaya başladı. Toplu halde gidilen bir yerde herkesin kendi giderini kendi ödemesi olarak bilinen Alman usulü artık adisyonlara da girdi. Bazı restoranlar adisyondaki tutarın altına, masada oturan kişi sayısına göre 'kişi başına tutar' bölümünü de ekleyerek müşterinin önüne koyuyor. Böylece gelen hesabın müşterinin gözünde 'makul' olduğu izlenimi yaratılıyor.

DEMİRER: O İŞLETME YANLIŞ YAPMIŞ

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, masaya servis yapan personeline bahşiş bırakılma oranının % 2'lere kadar düştüğünü belirterek "O yüzden 'servis ücreti' uygulamasına başlandı" dedi. Demirer, ancak bu uygulamanın sadece masaya servis verildiği yani misafire servis hizmeti sunulduğu durumlarda geçerli olduğunu söyledi. Demirer "Örnek fişte 'paket servis olarak yapılan ürün üzerinden de bir servis ücreti alınmış gözüküyor. Bu tarz bir uygulama yapılmamalı, karma hizmet veren (hem paket/ hem de masaya servis) işletme hizmetin türüne göre servis ücretini ayrıştırarak gündeme alması doğru olandır" diye konuştu.