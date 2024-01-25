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25 Ocak 2024 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 14:00:00

Restoran ve kafeler dijital panolarla da fiyat tarifelerini duyurabilecek

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığı, 1 Ocak'tan itibaren zorunlu hale getirilen kafe ve restoran gibi gıda işletmelerinin önüne fiyat tarifesi konulması uygulaması kapsamında dijital ve elektronik panoların da kullanılabileceğini bildirdi.

Bakanlık tarafından Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha ve panoların; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması 1 Ocak'tan itibaren zorunlu oldu.

Sektörden, yeni uygulamaya ilişkin Bakanlığa çok sayıda soru ve görüş iletildi. Bunun üzerine Bakanlık, işletmeleri uygulamaya yönelik bilgilendirmek ve konuya açıklık getirmek üzere bir yazı hazırladı.

Buna göre, yiyecek-içecek sektöründe self-servis (masaya servis hizmeti sunulmayan) çalışan işletmelerde uygulanan tarife ve fiyat listeleri, sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yer alacak. Bu koşulu sağlayan işletmelerin menülerini ayrıca masaların üzerinde bulundurma zorunluluğu olmamasına rağmen kapı girişlerinde fiyat listelerine yer vermeleri gerekecek.

Alışveriş merkezi gibi birden fazla restoranın faaliyet gösterdiği ortak mekanlarda ise işletmelerin kendilerine ait giriş kapısı olmaması nedeniyle kapı önünde tarife ve fiyat listesi bulundurma yükümlülüğü bulunmuyor. Ancak alışveriş merkezlerinde de sipariş verilen ve ödeme yapılan noktalarda tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir şeklide açıkça yer alacak.

Masaya servis hizmeti sunulan geleneksel işletmelerde de giriş kapıları önünde fiyat listelerinin yer alması zorunlu olacak. Tüketicilerin sipariş verinceye kadar ürünlerin tarife ve fiyat listelerinin hizmet sunulan masanın üstünde bulundurulması gerekecek. Ayrıca birden fazla girişi bulunan işletmelerin de her bir kapıya ayrı ayrı fiyat listesi koyma zorunluluğu bulunuyor.

Giriş kapısı önünde yer verilecek tarife ve listeler, tüketici tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde (ve makul bir süre incelemeye elverişli olarak) dijital veya elektronik pano, levha şeklinde de olabilecek.

HER BİR AYKIRILIK İÇİN AYRI CEZA KESİLECEK

İşletmelerde genellikle menü şeklinde bir kitapçık olarak verilebilen tarife ve fiyat listelerine, işletme giriş kapısı önünde de benzer olarak menü veya işletmenin tercih edeceği diğer şekillerde, tüketici tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir olmak şartıyla yer verilebilecek.

Teknolojinin getirdiği yenilikler doğrultusunda bazı işletmeler tarafından sadece kare kodlu menüler kullanılıyor. Ancak bu uygulama, yönetmeliğe uyum için tek başına yeterli olmayacak. Bu uygulama, tarife ve liste bulundurma zorunluluğu karşılanmış olarak yorumlanmayacak. Fiyat tarifelerinin açıkça görülebilir şekilde konulması yanında ek bir hizmet olarak kare kodlu menü kullanılmasında ise sakınca olmayacak.

Bakanlık yazısına göre, bu kurallar doğrultusunda yapılacak denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda işletmelere idari yaptırım uygulanacak. Bu yıl uygulanacak para cezası her bir aykırılık için ayrı ayrı olmak üzere 2 bin 172 lira olacak.

Etiketler : restoran kafe dijital pano fiyat tarifeleri
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