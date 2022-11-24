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24 Kasım 2022 Perşembe 01:05:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 01:05:00

Resmi Gazete'de yayımlandı: ÖTV matrahında yeni düzenleme

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Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında yeni düzenlemeye gidildi. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖTV matrah düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların Özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir." denilerek yeni matrah güncellemesi paylaşıldı.

Etiketler : ötv matrah resmi gazete
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