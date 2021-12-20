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20 Aralık 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 17:00:00

Rekor keşfe rekor çıkarma! 540 milyar metreküplük doğal gaz müjdesi

Kaynak: Yeni Şafak

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Türkiye'nin Karadeniz'deki tarihi doğal gaz keşfi rekorları da beraberinde getiriyor. 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfi en kısa sürede çıkarılan doğal gaz kaynağı olarak tarihte yerini alacak.

Karadeniz doğal gazı, derin deniz operasyonu olarak en kısa sürede çıkarılan doğal gaz kaynağı olarak tarihe geçecek. Enerjiye yatırım kapsamında Tuz Gölü'ne 30 doğal gaz deposu daha inşa edilecek.

Akdeniz ve Karadeniz'de enerji aramasını kurduğu arama ve sondaj filoları ile hızlandıran Türkiye, ilk müjdeyi geçen yıl Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahasından aldı.

İlkini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu doğal gaz rezervi peş peşe gelen müjdelerle 540 milyar metreküpe ulaştı. Yeni Şafak'ın haberine göre, doğal gazın çıkarılması için kuyu açma, karaya taşınması için denize boru döşeme ve çıkarılacağı nokta olan Filyos'ta tesis kurma işlemleri de hızlandı.

ZİRVE YILI 2026

Bu çerçevede deniz hattında ilk boru kaynağının 2022 baharında gerçekleştirilmesi planlanıyor. Söz konusu çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken, 2023'de evlerde kullanıma sunulması beklenen Karadeniz doğal gazı için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez şunları söyledi:

Dünyada birkaç açıdan rekor kıracak bir proje olacak. 2023 yılı itibari ile evlere dağıtımı gerçekleşecek olan doğal gazın derin deniz operasyonu olarak nitelendirilen operasyonlarda en kısa sürede çıkarılmış olan doğal gaz kaynağı olacak" bilgisini verdi. Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi 2026'da ise üretimin en yüksek noktasına çıkacak. 540 milyar metreküplük doğal gazla 20 yıl boyunca Türkiye'deki hane halkının doğal gaz ihtiyacı karşılanacak.

TUZ GÖLÜ'NE 30 YENİ DEPO

Türkiye enerji de depolama alt yapısına da önemli yatırımlar yapıyor. Tuz Gölü yakınlarında dünyanın en büyük doğal gaz deposunu inşa edilirken, Kızılırmak nehrinden taşınan basınçlı sular ile Tuz Gölü'nde bulunan tesislerin altına bir Eyfel Kulesi (300 metre) sığacak şekilde depolar inşa edildi. Mevcutta bulunan 10 adet depoya 30 depo daha eklenecek.

Etiketler : Karadeniz doğal gazı Eyfel Kulesi TUZ GÖLÜ Fatih Dönmez
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