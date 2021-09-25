VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te
Doçentin lavanta merakı bir kente örnek oldu
34 yıldır topaç yapıyor
Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı
Sultan düğünde
3 bölümlük dava
Bir kahramanlık hikâyesi: Müfreze
Başkan Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı
'Aziz Sancar Bilim Ödülü' verilecek
Rekabet Kurumuna yapay zeka ve adli bilişim mühendisleri de uzman yardımcısı olarak alınabilecek
Kırşehir'de ‘Aşıklar Bayramı'
PKK'nın 'hayvan' şifresi kullanması iddianamede
24 TV ve 360 aileleri Kızılay için yarıştı!
CHP'li Başkan'dan FETÖ'cülere destek
'Sıfır Atık' ile enerji tasarrufu
Savaş başlattı
CSO Cohen'e eşlik edecek
İyilik meleği...
'Bu Zamanda Tiyatro'
Borsa simsarı ve ajanı olma şartları değişti
5 zincir markete fahiş fiyat incelemesi! Ticaret müfettişleri görevlendirildi
Aleyna Tilki'den veda: Ben gidiyorum millet
Hakkari'de şehit asker için tören düzenlendi
"Adayı açıklarsak paçavrası çıkarılır"
25 Eylül 2021 Cumartesi 13:20:00 - Güncelleme:25 Eylül 2021 Cumartesi 13:20:00

Rekabet Kurumuna yapay zeka ve adli bilişim mühendisleri de uzman yardımcısı olarak alınabilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Rekabet Kurumu uzman yardımcıları arasına "yapay zeka, adli bilişim ve yazılım mühendisleri" de katılacak.

Rekabet Kurumunun "Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle rekabet uzman yardımcılığı giriş sınavına ve rekabet uzmanlığı yeterlik sınavına, uzmanlık kademelerine atanma ile meslek personelinin yetiştirilmesine ve yükseltilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, Kuruma yapay zeka, adli bilişim ve yazılım mühendisleri de uzman yardımcısı olarak alınabilecek.

Etiketler : rekabet kurumu uzman yardımcısı yazılım mühendisi resmi gazete
Kemoterapi zor bir süreçti

Kemoterapi zor bir süreçti
Hadise çocuk istiyor

Hadise çocuk istiyor
Bir kez daha barıştılar

Bir kez daha barıştılar
Memleketini coşturdu

Memleketini coşturdu
Anne Öykü, setlere dönüyor

Anne Öykü, setlere dönüyor
EDHO'ya vatani görev arası

EDHO'ya vatani görev arası
Annesinden Deren'e arkadaş uyarısı

Annesinden Deren'e arkadaş uyarısı
Setlere ara verdi

Setlere ara verdi
Bostancı kampı

Bostancı kampı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER