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18 Nisan 2023 Salı 11:30:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 11:30:00

Rekabet Kurumu, dijital dönüşümü rekabet hukuku açısından inceledi

Kaynak: AA

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Rekabet Kurumu, dijital pazarları rekabet hukuku açısından incelediği "Dijital Dönüşümün Rekabet Hukukuna Yansımaları" isimli çalışma metnini yayımladı.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, internet kullanımındaki artış ve teknolojik gelişmelerin hızının, tüm dünyada teşebbüslerin iş yapma modellerini ve çalışma prensiplerini derinden etkilediğine işaret edildi.

Yaşanan bu dönüşümün dijital pazarlardaki tüketici tercihlerini de yeniden şekillendirdiği aktarılan açıklamada, dijital pazarların, geleneksel iş modellerinden ayrılan ve rekabet hukuku uygulamasına meydan okuyan birçok özelliğiyle artan oranda rekabet otoritelerinin merceğine girdiği ve sıklıkla incelemelere konu olduğu anlatıldı.

Açıklamada, yalnızca Türkiye'de değil, küresel ölçekte de dijital pazarların yapısına ve işleyişine uygun rekabetçi müdahalelerin neler olabileceği, yakın gelecekte rekabet hukuku ve politikasının nasıl şekillenebileceği sorularına yanıt arandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Rekabet Kurumunun dijital pazarlar özelindeki tecrübeleri, bu pazarların geleneksel pazarlardan farklı karakteristik özelliklere sahip olduğunu, bu pazarlara yönelik yapılan ve yapılacak incelemelerde ilgili pazarların tanımlanmasının, bu pazarlarda teşebbüslerin pazar gücünün doğru şekilde tespitinin, bir zarar teorisi çerçevesinde ihlal konusu davranışın doğru şekilde ortaya konulabilmesinin ve ihlale yönelik uygun ve etkili hukuki çözümün tasarımının görece güçleşebildiğini göstermektedir. Zira dijital pazarlar, güçlü ağ etkileri, veri sahipliğine dayanan güç, pazarların evrilmeye eğilimli yapısı, pazara girişin ve pazarda büyümenin önündeki yüksek engeller, teşebbüslerin hızlı şekilde olağan dışı büyüklüklere ulaşması ve farklı sektörlere faaliyetlerini kolaylıkla kaydırabilmesi ile onlarca farklı iş modelini barındırması gibi özelliklerle karakterizedir. Tüm bu özelliklerin bileşimi ise evrensel olarak bu pazarlardaki rekabet hukuku uygulamalarını önemli ölçüde etkilemekte ve çoğunlukla zorlaştırmakta, bu yönüyle de rekabet hukuku uygulaması bakımından yeni araç arayışlarına yol açmaktadır."

Ülke nüfusu bakımından internet kullanıcı sayısının ve internette geçirilen sürenin giderek artıyor olmasının da bu kullanıcıların dijital pazarlarda faaliyette bulunan teşebbüsler ile günlük hayatın her noktasında yoğun şekilde karşılaşmalarına yol açtığı belirtilen açıklamada, bunun da söz konusu teknoloji teşebbüslerinin rekabeti sınırlayan veya sınırlayabilecek eylemlerinden tüketicilerin-kullanıcıların daha fazla etkilenmelerine neden olabildiği bildirildi.

Açıklamada, tüketiciler üzerindeki olası etkilere ek olarak, yatırımların, inovasyon güdüsünün ve dijital pazarların rekabetçi yapısının da bu eylemlerden olumsuz etkilenme riskini doğurduğuna dikkat çekilerek, şunlar aktarıldı:

"Bu amaçla Türk rekabet hukukunun dijital pazarlardaki uygulamalarına ve bu pazarlar özelinde karşılaşılan zorluklara, dolayısıyla da bu pazarlar özelinde ihtiyaç duyulan politika değişikliklerine ilişkin olarak Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen çalışma nihai halini almıştır. Dijital pazarlara ilişkin olarak tüketicilerden büyük teknoloji şirketlerine kadar birçok paydaşı ilgilendiren ve geleceğe dönük bir yol haritası oluşturmayı hedefleyen bu çalışmanın, sağlanacak etkileşim ve elde edilecek geri bildirimlerin katkı sağlayacağının öngörülmesi nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir. Çalışma sayesinde Rekabet Kurumunun dijital pazarlara bakış açısını, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki mevcut hukuki araçlarını, bu alandaki somut uygulamalarını görmek ve yakın geleceğe ilişkin hedeflerini ve vizyonunu şekillendirmek mümkün hale gelmiştir."

Etiketler : rekabet kurumu dijital dönüşüm hukuk
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