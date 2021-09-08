VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Muhalefetin bir yalanı daha çürütüldü
AB, stratejik hedefleri doğrultusunda Türkiye ile daha yakın iş birliğini öngörüyor
Adalet Bakanı Gül, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü
Hediyeler otizmli çocukların eğitimine
Fırat şefe veda etti
WhatsApp 'son görülme' özelliğini değiştiriyor
Demet Akalın 'Filenin sultanları'na kutlama istedi
Elektrik çalışanlarına eğitim! 12 metrelik direklerin üstünde voleybolla özgüven kazanıyorlar
Sular çekildi, antik kent ortaya çıktı
2 gündür denize açılamıyorlar! Balıkçılara poyraz izin vermiyor
Pamukova'da ralli heyecanı!
Engelli çocuklar buz pateni öğreniyor
"Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü ağustos sonu itibarıyla 10 bin megavatı aştı"
Rekabet Kurumu, Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ'den alınan taahhütleri duyurdu
"Türkiye ile kara ve demir yolu ulaşımını istişareye hazırız"
"Tahminimce bu yılın sonunda Türkiye ekonomisi yüzde 10 büyüyecektir"
'Kitabın Atatürk sayfasını yırtın' genelgesini kınadı
"Artık eylül ayının teknolojiyle anılmasını istiyoruz"
Manisa'da orman yangını
"Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK mensubu 2 kişi yakalandı"
Meteorolojiden Marmara, Ege, Karadeniz kıyıları için sağanak uyarısı
Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikatta hayatını kaybetti
Hayalperest Merve
Düşman çatlattılar
08 Eylül 2021 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 16:00:00

Rekabet Kurumu, Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ'den alınan taahhütleri duyurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ'den alınan taahhüt üzerine sonlandıran rekabet soruşturmasında, taahhütlerin detayları duyuruldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından alkolsüz ticari içecekler pazarında birçok ürün kategorisiyle faaliyet gösteren Coca Cola Satış ve Dağıtım AŞ'nin (CCSD) nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engelleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Soruşturma süreci devam ederken ilgili mevzuat uyarınca, CCSD tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulduğu kaydedildi.

Taahhüt sürecinde gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında, CCSD tarafından sunulan 2 Eylül tarihli taahhüt paketinin, rekabet sorunlarıyla orantılı, bu sorunları gidermeye elverişli, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olmasından hareketle, ilgili taahhüt paketi bağlayıcı hale getirilerek başlatılan soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Rekabet Kurumu, kabul edilen taahhüt paketinin içeriğine ilişkin kamuoyu ve sektör paydaşlarının bilgilendirilmesi amacıyla CCSD tarafından verilen taahhüt paketinin özetini paylaştı.

Bu kapsamda, şirketten "Tek sözleşme yerine üç ayrı sözleşme", "İndirim, promosyon ve iskontolar sadece aynı tür içeceklerde geçerli olacak", "Gazsız ürünlerde münhasırlık olamayacak", "Sözleşme süreleri 2 yılı geçemeyecek", "Dolabı olmayan rakip ürünlere yer verilecek", "Alım şartlarına yeni düzenleme", "Bilgilendirme yükümlülüğü" gibi başlıklarda taahhüt alındığı bildirildi.

UYUM ÇALIŞMALARI YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Halihazırda devam eden sözleşmelere ilişkin düzenlemeler 1 yıl içerisinde, taahhüt maddeleri bakımından uyum çalışmaları ise 31 Aralık'a kadar tamamlanacak.

Böylelikle sunulan taahhüt paketiyle soğutucu erişim kuralındaki yeni düzenlemeyle satış noktalarında rakiplerin ürün bulundurma imkanı artacak, tüketicilere satış noktasına daha çok ürün seçeneğine ulaşma imkanı sağlanacak ve alt kategoriler dahil edilerek gazlı-gazsız ürün ayrıştırmasına gidilmesiyle ürün portföyü gücünden kaynaklı rekabetçi endişeler giderilecek.

Ayrıca rakipler ve satış noktaları bakımından ilgili pazarlarda rekabetçi unsurlar karşılaştırılabilir hale gelecek, CCSD tarafından yapılacak olan bilgilendirmelerle uygulanacak taahhütler bakımından farkındalık artacak, sözleşme sürelerinin istisnai alanlar hariç olmak üzere kısaltılması pazarı daha rekabetçi hale getirecek ve bazı istisnalar hariç gazsız münhasırlığına son verilmesi ilgili pazarlardaki rekabet seviyesini artıracak.

Etiketler : rekabet kurumu coca cola taahhüt ekonomi haberleri
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Ata'nın yeni rol arkadaşı

Ata'nın yeni rol arkadaşı
Kuruçeşme'de rap gecesi

Kuruçeşme'de rap gecesi
Keyifleri yerinde

Keyifleri yerinde
Pjanic, Sezer'in filminde

Pjanic, Sezer'in filminde
Hürrem ile karşılıklı çiftetelli

Hürrem ile karşılıklı çiftetelli
Günü kurtaran müzik yapılıyor

Günü kurtaran müzik yapılıyor
Baba acısı

Baba acısı
Üzüntümü gizlemem

Üzüntümü gizlemem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER