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15 Nisan 2023 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 11:45:00

Rekabet Kurumu artan kırmızı et fiyatları üzerine harekete geçti

Kaynak: AA

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Rekabet Kurumu, Ramazan Bayramı öncesinde kırmızı et fiyatlarında spekülatif fiyat artışı ya da arz kısıtlanması olup olmadığının tespiti için ön araştırma başlattı.

Kurum, son günlerde kırmızı et sektöründe yaşanan fiyat artışlarını yakın takibe aldı.

Kurum uzmanları da kırmızı et piyasasına yönelik inceleme ve gözlem çalışması yürütmeye başladı.

Uzmanlar, piyasada faaliyet gösteren büyük besiciler ile büyük kırmızı et alım-satım merkezlerinde inceleme gerçekleştiriyor. Bu kapsamda büyük besicilerin olduğu Kırşehir, Polatlı, İstanbul ve Sakarya gibi yerlerde incelemelerde bulunuluyor.

Kurum uzmanları, sektör paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra ilgili regülasyon kuruluşlarından da bilgi talebinde bulundu.

Ön inceleme çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesinde spekülatif fiyat artışı ya da arz kısıtlanması olup olmadığı araştırılıyor. Böylece besi hayvanlarının, fiyat artışı beklentisiyle, kesimlerinin bilerek geciktirilip geciktirilmediğinin tespit edilmesi amaçlanıyor.

Rekabet Kurumu, yaklaşık 1 yıl önce de sektöre yönelik benzer bir inceleme gerçekleştirmişti.

SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Rekabet Kurumu mevzuatına göre, gelen başvuru üzerine ya da resen ön araştırma kararı alınabiliyor.

Ön araştırma yapmakla görevlendirilen raportör, elde ettiği bilgi ve her türlü deliller ile konu hakkındaki görüşlerini 30 gün içinde Rekabet Kuruluna yazılı olarak bildiriyor.

Kurul, ön araştırma raporunun kendisine teslimini takip eden 10 gün içinde, bilgileri değerlendirerek soruşturma açılmasına veya açılmamasına karar veriyor.

KURUM EMLAK SEKTÖRÜ İÇİN DE ÇALIŞMA YÜRÜTMÜŞTÜ

Rekabet Kurumu, benzer bir çalışmayı emlak sektörü için de başlatmıştı. Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların ve komisyoncuların, gayrimenkul satış ve kiralama ücretlerinde birlikte fiyat belirleyerek rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla ön araştırma açılmasına karar vermişti.

Etiketler : rekabet kurumu kırmızı et ekonomi
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