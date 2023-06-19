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Rekabet Kurulundan Google şirketlerine "reklamcılık" soruşturması
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19 Haziran 2023 Pazartesi 11:45:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 11:45:00

Rekabet Kurulundan Google şirketlerine "reklamcılık" soruşturması

Kaynak: AA

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Rekabet Kurulunca Alphabet Inc, Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Alphabet Inc, Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti'den oluşan ekonomik bütünlüğün, çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojileri hizmetleri faaliyetlerine ilişkin bağlama ve kendini kayırma davranışlarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik söz konusu şirketlerden oluşan ekonomik bütünlük hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma açılması kararı, teşebbüs ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettikleri, ceza ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Etiketler : rekabet kurulu google reklamcılık soruşturma
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