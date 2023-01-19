Rekabet Kurulu Tetra Laval Holding-Finance SA hakkında soruşturma açtı
Kaynak: AA
Rekabet Kurulu, sıvı gıda dolum makineleri pazarındaki Tetra Laval Holding-Finance SA hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu firmanın, rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi kapsamında hakim durumunu kötüye kullandığı iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Tetra Laval Holding-Finance SA hakkında soruşturma açtı.
Öte yandan, Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettikleri, ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
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