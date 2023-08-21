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21 Ağustos 2023 Pazartesi 15:45:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 15:45:00

Rekabet Kurulu, Erbak Uludağ ve Namet hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı

Kaynak: AA

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Rekabet Kurulu, Erbak Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım AŞ ve Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hızlı tüketim malları sektöründe üretici/tedarikçi olarak faaliyet gösteren Erbak Uludağ Pazarlama Satış ve Dağıtım AŞ'nin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar" başlıklı maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri değerlendiren Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak şirket hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Sitede yayımlanan bir başka duyuruda da Kurul'un, Namet Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek suretiyle ilgili kanunu ihlal ettiği iddiasına yönelik soruşturma açılmasını uygun bulduğu belirtildi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettiği ve yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Etiketler : rekabet kurulu soruşturma namet erbak uludağ
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