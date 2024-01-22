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22 Ocak 2024 Pazartesi 16:19:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 16:19:00

Rekabet Kurulu bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerini onayladı

Kaynak: AA

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Rekabet Kurulu, bazı devralma ve ortak girişim kurulması işlemlerine izin verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Kurul, Saudi Iron and Steel Company ve Al Rajhi Steel Industries Company'nin ortak kontrolünün The Public Investment Fund (Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu) ve Mohammed Bin Abdulaziz Al Rajhi & Sons Investment Company tarafından devralınması işlemine onay verdi.

Cornerstone Chemical Company LLC'nin tek kontrolünün Brigade Capital Management LP tarafından yönetilen fonlar ve hesaplar aracılığıyla devralınması işlemi uygun bulundu.

Yeni bir hafif ticari araç, ürün ve yardımcı lojistik hizmetler geliştirilmesi, üretimi ve satışı için Volvo Business Services International AB ve Renault S.A.S. arasında tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi onaylandı.

Tripenia Bilişim Turizm Seyahat Acentası ve Ticaret AŞ'nin çoğunluk hisselerinin ve tek kontrolünün Ahmet Akyol tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Total Energies Marketing Services ve The Hydrogen Company tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi.

Mercedes-Benz Group China Ltd. ve BMW Brilliance Automotive Ltd. tarafından bataryayla çalışan elektrikli araçlar için Çin'de kamuya açık şarj altyapısı ağı geliştirecek ve işletecek tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi uygun bulundu.

DSV A/S'nin iştiraki DSV Solutions Holding A/S ile Public Investment Fund'ın iştiraki NEOM Company arasında yeni kurulacak tam işlevsel bir ortak girişim üzerinde ortak kontrol kurulması işlemi onaylandı.

Adevinta ASA'nın ortak kontrolünün Permira Holdings Limited ve Blackstone Inc.'in nihai olarak kontrol ettikleri belirli fonlar tarafından devralınması işleminin onaylanması kararlaştırıldı.

Etiketler : Rekabet Kurulu Devralma İzinleri Ortak Girişimler
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