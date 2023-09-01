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01 Eylül 2023 Cuma 13:38:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 13:38:00

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Kaynak: AA

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Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine onay verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, SCADAfence LTD. hisselerinin tamamının Honeywell International Sarl tarafından devralınması işlemini uygun buldu.

Co-One OÜ'nün ortak kontrolünün Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Gulf Insurance Group K.S.C.P.'nin tek kontrolünün, Fairfax (Barbados) International Corp. aracılığıyla Fairfax Financial Holdings Limited tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Hedef Araç Kiralama ve Servis AŞ tarafından Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret AŞ ve Letgo Services BV'nin devralınması işlemine izin verilirken Pilot Garage Otomotiv AŞ'nin devralınması işleminin kontrol değişikliğine yol açmadığı, bu nedenle izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

Hobi Parfümeri Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin 22 mağazasının kiracılık hakları ve sabit kıymetlerinin Migros Ticaret AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı değerlendirildi.

Etiketler : rekabet kurulu devralma işlemleri ekonomi
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