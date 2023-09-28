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28 Eylül 2023 Perşembe 10:53:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 10:53:00

Reeskont faizleri yükseltildi

Kaynak: IHA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reeskont faizlerinde değişikliğe gitti. Rreeskont işlemlerinde iskonto faiz oranını yıllık yüzde 30,75'e yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranını yıllık yüzde 30,75'e yükseltti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tebliğiyle reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yükseltildi. Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75 oldu. Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak tespit edildi.

1 Eylül'den bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 25,75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 26,75 olarak uygulanıyordu.

Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası reeskont ekonomi
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