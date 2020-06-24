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24 Haziran 2020 Çarşamba 10:25:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 10:26:00

Reel kesim güveni Haziran ayında arttı

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TCMB'den yapılan açıklamaya göre; Haziran'da Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 15,7 puan artarak 92,6 oldu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, endeksi azalış yönünde etkileyen alt endeks bulunmadı.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 16,3 puan artarak 89,8 oldu.

Açıklamada şöyle denildi: "Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı görülmektedir. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesine ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine olan seyrin mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine döndüğü gözlenmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda azalış bekleyenler lehine olan seyrin artış bekleyenler lehine döndüğü görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentilerin artış yönlü beklentiler lehine döndüğü, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler lehine olan seyrin de zayıfladığı gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıflayarak devam ettiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek devam ettiği gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

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