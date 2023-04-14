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14 Nisan 2023 Cuma 13:01:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 13:01:00

Ramazan Bayramı'nda yol bakım ve onarım çalışmaları asgari seviyede tutulacak

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce bayram tatilinde vatandaşların rahat ve huzur içinde seyahat edebilmelerini sağlamak için gerekli önlemler alındı.

Bayram tatili süresince Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki güzergahlarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları asgari seviyede tutulacak.

AA muhabirinin, Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, KGM 68 bin 681 kilometrelik yol ağında 122 şube, 25 otoyol bakım işletme şefliği ile 277 bakımevinde 7 gün 24 saat acil durumlara müdahale için konumlanmış bulunuyor.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun artacağı göz önüne alınarak, Genel Müdürlüğün sorumluluğundaki otoyollar ile devlet ve il yollarında vatandaşların rahat ve huzur içinde seyahat edebilmelerini sağlamak, trafik kazalarını asgari seviyeye indirmek amacıyla gerekli önlemler alındı. Bu kapsamda öncelikle yol kullanıcılarının güvenliği için büyük önem taşıyan trafik işaretlemeleri kontrol edilerek, yollardaki otokorkuluk, reflektif malzeme ve kenar dikmelerinin eksik olanlar tamamlandı.

Sel ve heyelan nedeniyle yolların trafiğe elverişli olmaması hali göz önünde bulundurularak bu kesimlerde kaplama sınırlayıcısıyla işaretleme yapıldı. Özellikle trafiği yoğun olan tatil yörelerine gidiş ve dönüş güzergahları için ek önlem alındı.

Yapım, bakım, onarım gibi nedenlerle şerit sayısında eksilme bulunan yollar gözden geçirilerek mümkün olan şeritlerin tamamının trafiğe açılması sağlandı. Bayram tatili süresince Genel Müdürlüğün sorumluluğu altındaki güzergahlarda, ülkenin tüm bölgelerine yayılmış çok sayıda iş yerinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları asgari seviyede tutulacak. Hava ve yol şartları takip edilerek, değişen ve gelişen şartlara göre gerekli tedbirler hızla alınacak.

Genel Müdürlükçe alınan önlemlerin yanı sıra bayramda rahat ve güvenli seyahat için sürücülerin de bölünmüş yol yapım çalışmalarının devam ettiği ana güzergahlarda, bu yolu daha önce kullanmamış "yol acemisi" veya çalışmalar kapsamında yolda yapılan yeni düzenlemelerden haberdar olmayan sürücülerin, bu kesimlerde yapılan yeni düzenlemeleri ve çalışma mahallindeki geçici durumları göz önünde bulundurarak seyahat etmeleri gerekiyor.

Sürücülerin gerek asfalt sathi kaplama yapımı ve gerekse yol yapım, bakım ve onarımının yapıldığı kesimlerdeki uyarı levha ve işaret ile işaretçilere uymaları, yeni yapılmış asfalt sathi kaplama üzerinde belirtilen hız limitini aşmamaları isteniyor.

Tatile gidiş ve dönüş günlerinde sürücülerin aynı gün ve saatte yola çıkmalarının, belli güzergahlarda yol kapasitesinin üzerinde trafik yoğunluğu oluşturacağından, seyahatlerini gün içinde uygun saatlere yayarak aceleci ve telaşlı davranışlardan kaçınmaları önem taşıyor.

Herhangi bir nedenle trafiğin durması halinde, bulunulan şeritte kalınması, özellikle emniyet şeridi ve karşı yöne ait şeridin ihlal edilmemesi, uzun mesafeli seyahatler için araçların bakımını yaptırmaları ve yeterli yakıt almaları, araç kapasitesinin üstünde yük ve yolcu almamaları, aşırı yağış alan bölgelerde ani heyelan ve çökme durumuna karşı dikkatli olmaları da sürücülere yapılan uyarılar arasında yer alıyor.

Sürücülerin yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları, cep telefonu ve sigara gibi dikkati dağıtacak öğelerden kaçınmaları, yolculuk sırasında mutlaka emniyet kemeri takmaları isteniyor.

Özellikle bölünmüş yollarda hız sınırlarının artırılmasının ardından sürücülerin bölünmüş yolların bütün kesimlerinde hız sınırının saatte 110 kilometre olduğu gibi yanlış algıya kapılmamaları uyarısı yapılırken, yolların keskin viraj, yüksek eğim, meskun mahal veya kavşak gibi kesimlerinde hız tahdit levhaları ile belirlenmiş hız sınırlarını kesinlikle aşmamaları, görüşe kapalı yatay ve düşey kurplarda sollama yapmamaları gerektiği vurgulanıyor.

Sürücüler, yola çıkmadan önce yol durumu hakkında Yol Danışma Biriminin 0 312 449 91 99 numaralı telefonundan veya ücretsiz Alo 159 hattından, ayrıca KGM web sitesi www.kgm.gov.tr adresinde hizmete sunulan güzergah analizi programıyla en uygun güzergah ve alternatifleri, kapalı ve çalışma yapılan yolları, yol ve hava durumunu, yol boyu tesislerini ve önemli yerleri sorgulayabiliyor. Aynı zamanda "KGM Türkiye Trafik" mobil uygulaması ile cep telefonlarından da takip edebiliyor.

Etiketler : Sürücüler Yol Danışma Birimi bayram
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