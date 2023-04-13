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13 Nisan 2023 Perşembe 15:40:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 15:40:00

Ramazan Bayramı ve okullardaki ara tatil öncesinde trenlerde kapasite artırıldı

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı ve okullardaki ara tatil öncesinde trenlerde 28 bin 156 kişilik kapasite artışına gitme kararı aldı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı ile ilkokul, ortaokul ve liselerin ara tatili öncesinde kara, hava ve demir yolu ulaşımına yoğun ilgi devam ediyor. Yüksek doluluk oranlarına ulaşan ve büyük ilgi gören hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerinde kapasite artışı için hazırlıklar yapıldı.

Kurum, artan talebi karşılamak amacıyla hızlı tren hatlarına ek sefer koymayı, ana hat ve bölgesel trenlere vagon ilave etmeyi kararlaştırdı.

Bu kapsamda, Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul hatlarında 28 ek hızlı tren seferi düzenlenecek.

Tatil dönemini kapsayan 14-15, 19-20 ve 22-24 Nisan tarihlerinde işleyecek ek seferlerle 12 bin 516 kişilik ilave kapasite sağlanacak. İlave hızlı tren seferlerinin biletleri bugünden itibaren satışa sunulacak.

ANA HAT VE BÖLGESEL TRENLERE 290 EK VAGON

Ayrıca, İzmir Mavi, 4 Eylül Mavi, Doğu Ekspresi, Konya Mavi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi ile Çerkezköy-Halkalı Bölgesel trenlerine de vagonlar eklenecek.

Bayram haftası boyunca ana hat ve bölgesel trenlere bağlanacak toplam 290 ek vagonla yolcu kapasitesi 15 bin 640 koltuk artırılacak. Böylece, söz konusu dönem için 28 bin 156 kişilik kapasite artışı sağlanmış olacak.

Etiketler : ramazan bayramı okul ara tatil tren ulaşım

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