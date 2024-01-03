Rahmi Koç'u üçe katladı! Selçuk Bayraktar vergi rekortmeni oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2022 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk sırasındaki rekortmen, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar'a, 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahakkuk etti.

Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 yılındaki cirosunun yüzde 86'sı ihracat gelirlerinden elde edildi.

Selçuk Bayraktar'ın aynı zamanda teknoloji liderliğini de yürüttüğü Baykar, 2022'de savunma ve havacılık sanayisinde yapılan toplam ihracatın yüzde 25'ten fazlasını tek başına yaptı.

Listenin 2, 4, 5, 6, 7'nci sırasındaki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemedi.

SELÇUK BAYRAKTAR RAHMİ KOÇ'U 3'E KATLADI

Selçuk Bayraktar ödediği vergi miktarı ile 3. sırada yer alan Mustafa Rahmi Koç'u üçe katladı. Mustafa Rahmi Koç 200 milyon 757 bin 695 lira vergi öderken, Selçuk Bayraktar 564 milyon 124 bin 318 lira ile listenin zirvesinde yer aldı.

33 ülkeye ihracat yapan Baykar, kazancının yüzde 86'sını ihracat gelirlerinden elde ediyor.

Türkiye'nin savunma ihracatının yüzde 25'ini tek başına karşılıyor.

Listenin 8'inci sırasında Mehmet Sinan Tara, 9'uncu sırasında İpek Kıraç ve 10'uncu sırasında Mehmet Ömer Koç yer aldı.

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk ve 3'üncü sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuku ile Türkiye Garanti Bankası yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de 2021 ve 2022 yıllarında en çok vergi ödeyen mükelleflerin listesini açıkladı.

Bayraktar, 2021 ve 2022 yıllarında en çok gelir vergisi ödeyen isim oldu. Bayraktar, şirketinden elde ettiği gelir karşılığında 2021 yılı için 153 milyon 345 bin 596 lira, 2022 yılı için ise 564 milyon 124 bin 318 lira vergi ödedi.

BAYRAKTAR TB2 SİHA İHRACATI, BAYKAR'I "KÜRESEL SAVUNMA LİGİNE" TAŞIDI

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2022 gelirlerine göre küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi firması listesine 4 Türk firması girdi.

Türk savunma sanayisi bünyesinde insansız hava araçları üreten Baykar, özellikle son yıllarda yakaladığı ihracat başarılarıyla bu alanda adından söz ettirdi.

Önceki yıllarda savunma sanayisi harcamalarına ilişkin listelere girebilecek rakamlara ulaşan ancak bu çalışmalara katılmayan Baykar, SIPRI'nin 2022 yılına ilişkin çalışmasıyla ilk kez uluslararası bir listede görünür oldu. Baykar, 2022 yılında gelirlerini önceki yıla göre yüzde 94 artırdı ve 1 milyar 420 milyon dolarla 76. sırada listeye güçlü bir giriş yaptı. Baykar, ilk 100 firma arasında satış gelirinin en fazla artıran firma olarak dikkati çekti.

SİHA'LARIN İHRACAT BAŞARISI VERGİ ŞAMPİYONLUĞU GETİRDİ

Baykar'dan alınan bilgiye göre, savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat yapan firması olan Baykar, gelirlerinin önemli bir kısmını yurt dışına yapılan İHA ve SİHA satışlarından elde ediyor. Baykar'ın 2022 yılı cirosunun yüzde 86'sı ihracat gelirlerinden oluşuyor. 2022 yılında 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar'ın aynı yıl imzaladığı ileriye dönük sözleşmelerin yüzde 99,3'ü de yine yurt dışı satışlara ilişkin oldu.

Firma, bugüne kadar Bayraktar TB2 SİHA için 32, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 8 olmak üzere 33 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı. İhracattaki başarı grafiğini AR-GE çalışmalarına başladığı 2003 yılından bu yana sürdüren Baykar, geride kalan 20 yılda tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü yine ihracattan elde etti.

SAVUNMA İHRACATININ YÜZDE 25'İNİ TEK BAŞINA YAPIYOR

Baykar, Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2021 ve 2022 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün de ihracat lideri oldu.

Mevcut durumda Türkiye'nin savunma sanayisi alanında gerçekleştirdiği tüm ihracatın yüzde 25'ini tek başına üstlenen Baykar, yaptığı dış satımla Türk ekonomisi ve savunma sanayisine katkı sağlıyor.

Kuruluş aşamasından bu yana kamudan teşvik veya hibe almadığı bilinen, kredi kullanmayı da tercih etmeyen Baykar, tüm AR-GE projeleri ve üretim faaliyetlerini kazandığı gelirleri yatırıma dönüştürerek öz kaynaklarıyla sürdürüyor.

OYUN DEĞİŞTİREN SİHA'LAR

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği İHA ve SİHA'ların yıldızı Dağlık Karabağ ve Ukrayna savaşlarıyla parlamıştı. Ulusal ve uluslararası medyada Baykar'a ait İHA ve SİHA'ların başarısı ve savaş konseptindeki oyun değiştirici rolü üzerine yüzlerce makale yazıldı.

Baykar ürünü İHA ve SİHA'ların en büyük katkısı ise Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlikle ilgili diğer kurumların ihtiyaçlarını karşılayan Baykar'a 2022 yılında yapılan ödeme Türkiye'nin toplam savunma harcamasının yüzde 1'inin altında gerçekleşti.

Savunma Sanayii eski Başkanı İsmail Demir, Ocak 2023'te yaptığı açıklamada, savunma ve güvenlik harcamalarında kamu kurumlarının Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI sistemleri için yaptığı ödemenin yüzde 1'in altında olduğunu belirtmişti.