Rachad Ghandour Türkiye'de yatırım için kolları sıvadı
Rachad Ghandour Türkiye'de yatırım için kolları sıvadı İnşaat, ulaşım, gemi ve petrol sektörlerinde faaliyet gösteren Katar merkezli Al-Hodaifi Rocks Genel Müdürü Rachad Ghandour, Türkiye için müjdeli haberi verdi.
Sık sık Türkiye'ye ziyarette bulunan ve burada gözlemler yapan ünlü iş adamı, COVID-19 sonrası Türkiye'ye yatırım için kolları sıvadı.
Lübnanlı iş adamı Ghandour, COVID-19 sebebiyle, ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşayan Türkiye'ye ilk destek adımını önümüzdeki günlerde atacak. Burada yapacağı yatırımla on binlerce insana iş imkanı sağlamayı hedeflediği öğrenilen iş adamı, Türkiye'deki iş alanlarını yatırım danışmanları ile detaylıca inceleyip, fikir edindi.
Ünlü iş adamının Türkiye aşığı olduğu öğrenildi.
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