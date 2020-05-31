"Bu ekonomik savaşı Türkiye başarıyla atlatacak" (Rachad Ghandour kimdir)

Bir süredir yatırımlarını Türkiye'ye yapmayı tercih eden Lübnanlı iş adamı Rachad Ghandour, corona virüs sebebiyle ekonomik olarak en az etkilenecek ülkelerden birinin Türkiye olacağını öngördüğünü belirterek; “Türkiye gerçekten güçlü ekonomisiyle Avrupa ve Ortadoğu (EMEA) bölgesinde ekonomik olarak önemli bir güce sahip.” açıklamasında bulundu.



2020-2021 yılları arasında Türkiye'ye büyük hacimli ve yüksek istihdam sağlayacakları yatırımlar yapmaya hazırlandığını belirten Ghandour; "Avrupa ülkeleri dahil olmak üzere, bu ekonomik savaşı Türkiye başarıyla atlacak. Buraya yaptığımız yatırımlar ise her zaman daha çok değer kazanacak." ifadelerini kullandı.

Rachad Ghandour kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Rachad Ghandour, 1988 yılında Lübnan’ın Tripoli şehrinde Saadi ve Zeina’nın ikinci oğlu olarak dünyaya gelmiştir.

Lise eğitimini Franco Lybanais Lisesi’nde tamamladıktan sonra Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde okudu. Daha sonra ise dünyaca ünlü Londra Ekonomi Üniversitesi’nde ‘İşletme Yönetimi’ bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

Rachad Ghandour şu an Katar merkezli inşaat, ulaşım, gemi ve petrol sektörlerinde faaliyet gösteren 2,5 milyar dolar cirolu Al-Hodaifi Rocks’ın Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Genç yaşına rağmen iş hayatındaki basamakları emin adımlarla çıkan Ghandour, her zaman başarılarını bir adım öteye taşımakta kararlı olduğunu vurguluyor.