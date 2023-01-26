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26 Ocak 2023 Perşembe 19:09:00 - Güncelleme:26 Ocak 2023 Perşembe 19:09:00

QUA Granite'ten 1 milyar TL'lik rekor satış

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QUA Granite ile Mehmet Ceylan Yapı rekor satışa imza attı

Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, 2023'e 1 Milyar TL'lik satış anlaşmasıyla girdi. Yurtiçi bayi ağını güçlendirmeye devam eden QUA Granite, düzenlenen imza töreninde Türkiye'nin en büyük dağıtıcısı Mehmet Ceylan Yapı ile rekor satış sözleşmesi imzaladı.

2022'yi iki yeni üretim hattını devreye aldığı fabrikasında 41 milyon metrekare üretim kapasitesine ulaşarak kapatan QUA Granite, 2023 yılına da iddialı yeni satış anlaşmalarıyla başladı. Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi olan ve güçlü bayi ağıyla her bölgede müşterilerine kaliteli servis hizmeti sunan QUA Granite, Türkiye'nin en büyük dağıtım şirketi Mehmet Ceylan Yapı ile 1 milyar TL satış anlaşması yaparak önemli bir iş birliğine imza attı.

Rekor satış sözleşmesi; QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ve Mehmet Ceylan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreninde resmiyete döküldü.

Anlaşmayı değerlendiren QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan, "QUA Granite olarak en önemli iş ortaklarımızdan Mehmet Ceylan Yapı ile imzaladığımız satış anlaşması, başarılı projelere giden yolda 2023'ün ilk adımı. Rekor bir satışa imza attığımız bu anlaşma ile var olan iş birliğimizi daha da güçlendirmekle birlikte kapsamını da genişlettik. Her iki taraf için de hayırlı olmasını dilerim. QUA Granite olarak Türkiye genelinde bayi ağımızı genişleterek koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkemizi, bayilerimiz aracılığıyla müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

QUA Granite'in Ege Bölge bayisi Mehmet Ceylan Yapı, İzmir'de 2.650 metrekare kapalı, 2.000 metre açık olmak üzere 4.650 metrekarelik mağazası ve Kemalpaşa'da 30 bin metrekarelik stok sahası ile çalışmalarını gerçekleştiriyor. Mehmet Ceylan Yapı, QUA Granite'nin estetik ve tasarımı bir araya getirdiği granit ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunmaya devam edecek.

Etiketler : QUA Granite Mehmet Ceylan Yapı anlaşma imza
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