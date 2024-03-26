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26 Mart 2024 Salı 09:36:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 09:36:00

QUA Granite, doğaya sahip çıkıyor

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Sürdürülebilir su yönetimi anlayışını benimsediğini vurgulayan QUA Granite, su kıtlığının önüne geçerek gelecek kuşaklara iyi bir yaşam sağlamanın herkesin vazifesi olduğunu belirtiyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) temiz su sorunu ve su kaynaklarının korunmasına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla 1993'te ilan ettiği ve her yıl 22 Mart'ta kutlanan Dünya Su Günü, bu yıl "Barış İçin Sudan Faydalanmak" temasıyla kutlandı. Dünya Su Günü'nün temel odak noktaları arasında ise BM'nin sürdürülebilir kalkınma amaçlarından "Temiz Su ve Sanitasyon" hedefini desteklemek yer alıyor. Bu kapsamda da 2030 yılına kadar dünya çapında herkesin temiz ve güvenli suya erişiminin güvence altına alınması amaçlanıyor.

Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, bu önemli günde gittikçe azalan, israf edilen su varlığına dikkat çekerken ''Su Olmazsa Gelecek Nasıl Olur?'' sorusunun cevabını çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Yaşanabilir bir dünya için çalışan ve hızla tükenen su kaynaklarına dikkat çeken QUA Granite, bereketin sembolü olan suyun bir damlasının dahi boşa harcanamayacak kadar kıymetli olduğunun altını çiziyor.

QUA Granite Pazarlama ve Satış Direktörü Yasin ERDOĞAN, doğaya saygı felsefesini benimsediklerini vurguladı: "Su kaynaklarının hızla tükendiğinin ve su olmazsa yaşanabilecek bir hayatın da olmayacağının farkındayız. Bu nedenle, doğal kaynakların tüketimini azaltmayı ve ürünlerin çevresel etkilerini de en düşük seviyede tutmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda bir ürünün LCA (Yaşam Döngüsü Analizi) ile ölçülebilen çevresel etkilerini gösteren, bağımsız doğrulanmış ve kayıt altına alındığını belgeleyen EPD Belgesine de sahibiz. Gelecek kuşaklara iyi bir yaşam sunmak için ürünlerimizde hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsiyoruz. Verimliliğimizi artırmak ve su israfını önlemek için üretim faaliyetlerimiz sırasında oluşan atık suyun %100'ünü doğaya deşarj etmeden, toplamda 94.000 m3/gün kapasiteli olan endüstriyel su arıtma tesisimizde arıtarak tekrar üretime kazandırıyoruz. QUA Granite olarak bir damla suyu bile israf etmeden; sadece Dünya Su Günü'nde değil, yaşamımızın her alanında ve anında doğaya sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Etiketler : qua granite doğa sürdürülebilir
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