Promosyonda yarış başladı! Hangi banka ne kadar verecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), emekli promosyonu için 19 banka ile protokol imzalamasının ardından yarış başladı. Protokolle maaş promosyonu asgari limit 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenirken bazı özel bankalar bu limitin üzerinde promosyon vereceğini ilan etti. Bazı özel bankalar alt limiti 10 bin lira, üst limiti ise 15 bin lira yaptı.

İKİ BANKA BAŞI ÇEKTİ



Emekli promosyonunda yarışı başlatan bankalar ise Garanti ve Akbank oldu. Her iki banka da üst limiti 15 bin liraya çıkarırken Yapı ve Kredi Bankası da 13 bin lira yaptı. Ayrıca halen bankalar 10 bin lira altında maaş alan müşterilerine 5 bin lira promosyon verirken Akbank ve Garanti bu tutarı 6.250 liraya çıkardı.

YARIŞ KIZIŞABİLİR



Yarışın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. 16 milyon emekliden pay almak isteyen diğer bankaların da 15 bin bandını aşması bekleniyor. Kamu bankaları, emekliler için 3-5 bin lira arasında promosyon öderken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yılki promosyon miktarının aylığa göre 8 ila 12 bin lira arasına çıkarıldığını açıklamıştı. Kamu bankalarının ardından özel bankalar da önceki gün SGK ile protokol yaparak promosyon ücretlerini aynı düzeye çıkarmıştı.

BAŞVURULAR 30 NİSAN'A KADAR



Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 19 banka ile yaptığı anlaşma kapsamında yeni promosyon ücretini almak isteyenler 30 Nisan'a kadar başvurabilecek. Emekliler maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse maaşlarını bu tarihe kadar istedikleri bankaya taşıyabilir. Şayet 3 yıllık taahhüt süresi dolmamışsa da bu tarihe kadar mevcut bankalarıyla promosyon güncellemesi yapabilir. Ancak bu durumda mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.

FATURA TALİMATINA EK ÖDÜL İMKANI DA VAR



Bankalar nakit promosyonun yanında çeşitli ek ödülleri de promosyona yansıtıyor. Akbank 15 bin lira nakit ödemenin yanında ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül veriyor. Yapı Kredi ise iki yeni fatura ödeme talimatı karşılığında 1.000 TL ek nakit ödül verirken 1.000 TL kredi kartı harcamasına da 1.000 TL ek ödeme yapıyor. Üst limiti 12 bin liraya çıkaran bankalardan ING Bank da bu rakamı otomatik fatura talimatlarıyla 3.000 TL'ye çıkarıyor. Türkiye Finans ise 12 bin liralık nakit promosyonun yanında maaşını bankaya taşıyan emekli yakını için 250 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül imkanı tanıyor. Albaraka da emekli yakını transferi ve fatura ödeme talimatı gibi taahhütlerle 4 bin lira daha veriyor.

BANKALAR NE KADAR NAKİT VERİYOR?



Banka Promosyon

Garanti BBVA 10.000-15.000

Akbank 10.000-15.000

Yapı ve Kredi 8.750-13.000

İş Bankası 8.000-12.000

QNB: 8000-12.000

Şekerbank 8.000-12.000

Halkbank 8.000-12.000

VakıfBank 8.000-12.000

Ziraat Bankası 8.000-12.000

ING Bank 8.000-12.000

TEB 8.000-12.000

Denizbank 8.000-12.000

Albaraka Türk 8.000-12.000

Fibabanka 8.000-12.000

Kuveyt Türk 8.000-12.000

Odea Bank 8.000-12.000

Turkish Bank 8.000-12.000

Türkiye Finans 8.000-12.000

Ziraat Katılım 8.000-12.000