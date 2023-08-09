Promosyona ek güncelleme geldi!

Asgari ücret artışı ve en düşük memur maaşının 22 bin 500'ye çıkarılması banka promosyonlarında yeni bir dönem başlattı. Özellikle pazarlık gücü yüksek bazı kurumlar, bankalarla yaptığı promosyon anlaşmalarını 6 aya kadar çekmeye başladı. Normalde 3 yılda yapılan promosyon sözleşmelerini bozan bazı kurumlar cayma bedelini ödeyip 3 katına varan rakamlara yeni bankalarla anlaşıyor. Hükümetin geçen yılın ikinci yarısında emekli maaşlarına yaptığı yüzde 42.3'lük zammın ardından bankalar arasındaki promosyon rekabetinin kızıştığını hatırlatan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin "Benzer bir süreci bu yıl asgari ücret ve memur maaşlarına yapılan zammın ardından yaşıyoruz. Artık yıllık değil 6 aylık promosyon anlaşması yapan da var, çalıştığı bankayı değiştirip 3 katı promosyon alan da" dedi.

CAYMA BEDELİ VAR

Belediyeler, kamu kurumları ve özel şirketlerin cayma bedelini ödeyip yeni bankayla anlaşabileceği bilgisini veren Mahmut Şahin şunları kaydetti: "Promosyonun süresi ve miktarı bankayla yapılan anlaşmaya bağlı olarak değişiyor. Bankalar promosyon sözleşmesi yaparken "Cayma esnasında paranın tamamı iade alınır" diye bir ibare ekliyor. Aslında olması gereken promosyonun kalan kısmının iade edilmesidir. Bu nedenle kurumlar finans kuruluşlarıyla sözleşme yaparken bu maddeyi eklemeyi unutmasın. Yoksa sözleşmeden cayarken bugüne kadar ödenen tüm promosyon ücretini bankaya geri ödemek zorunda kalırlar."

16 MİLYON EMEKLİ VAR

Emekli sayısının EYT ile birlikte 16 milyona ulaşması bankalar arasındaki rekabeti önemli ölçüde artırdı. Bankalar, emekli müşteri kitlesini genişletmek ve müşteri portföylerini çeşitlendirmek için çeşitli promosyon tekliflerine yönelerek yarışa girdi. Bazı bankalar emekli müşterilere 5 bin liradan 10 bin liraya kadar değişen özel promosyon fırsatları sağlıyor. Mevcut çalışanların maaş promosyonunda ise durum çok farklı. Özellikle kamu kurumları ve bazı özel şirketler pazarlık gücünden dolayı emeklilere göre 4-5 kat daha fazla promosyon alibiliyor. Özellikle üniversitelerin personeli için bankalarla yaptığı promosyon anlaşmaları 45 bin liraya kadar çıkıyor. Promosyonda rekor ise bir otomotiv firmasına ait. Otomotiv fabrikasının çalışanları için 72 bin 500 liralık promosyon anlaşmasına imza atıldığı iddia edilmişti. Türkiye'deki bankaların yılın ilk 6 ayında 250 milyar TL'nin üzerinde kâr ettiklerine dikkat çeken Mahmut Şahin "Bankalar ettikleri bu karları kurumlara promosyon olarak verdiğinde vergiden düşüyor. Bu nedenle promosyon oranlarının maaş zamlarıyla birlikte artırılması gerekiyor" diye konuştu.

ÖZEL ŞİRKETLERE MAHALLE BASKISI

50'den fazla işçi çalıştıran firmaların da bankalardan promosyon aldığına işaret eden Mahmut Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamuda banka promosyonu işçiye verilirken özel sektör işçisinin bundan mahrum etmek doğru değil. Bu promosyonun işçiye verilmesi gerektiği konusunda firma sahipleriyle görüşüp örnek olmalarını rica ediyoruz. Bu çalışmayı yaparken, promosyonu işçisine dağıtan az da olsa fabrikayla karşılaşıyoruz. Ancak bunu duyurma noktasında tereddüt ediyorlar. Sebebini sorduğumuzda ise diğer fabrikaların tepkisini çekmek istemediklerini belirtiyorlar. Yani aslında doğruyu yapana karşı bir mahalle baskısı varmış."

BANKALARIN SON PROMOSYON TEKLİFLERİ

ING: Emekli aylığına göre promosyon 5.100 TL'den başlıyor. 10.000 TL ve üzeri aylık geliri olanlara ise 8.500 TL nakit promosyon sunuyor.

YAPI KREDİ: 9.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.

İŞ BANKASI: İlk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan 7.500 TL'ye varan nakit ödeme yapıyor.

AKBANK: 3.000 TL chip-para ile birlikte toplamda 10.000 TL'ye varan promosyon veriyor.

VAKIFBANK, ZİRAAT, HALKBANK, ŞEKERBANK: Promosyon tutarı 3 bin TL'den başlıyor, 10.000 TL ve üzerinde aylık alanlara 5.000 TL promosyon veriyor.

DENİZBANK: Promosyon tutarı 3-5 bin lira arasında değişiyor.

GARANTİ BBVA: 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.750 TL promosyon fırsatı sunuyor.

QNB: 8.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor. CardFinans kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim sağlıyor.