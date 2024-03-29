Promosyon alırken dikkat! Bankalar emekliye kuruş hesabı yapıyor

Kamu bankalarında emekli promosyonu ödemeleri dün başlarken, bazı bankalar ödenecek tutarı hesaplarken 10 bin TL'lik maaş bandını aşağı çekerek düşük promosyon ödemeye başladı. Halen en düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesinde bulunuyor. Bankalar 10 bin lira altına 5 bin, 10 liraya ise 8 bin lira promosyon veriyor. Ancak emekli içinde bulunduğu ay ilaç almışsa SGK bu parayı maaşından kesiyor. Eğer emeklinin maaşı 10.050 lira ise 60 liralık bir ilaç parası kesintisiyle bu para 9 bin 990 liraya düşüyor.

HAK EDİLENE BAKILSIN

Bankalar da bu tutarı baz alarak 8 bin lira yerine 5 bin lira promosyon ödüyor. Emekli 3 bin lira hak kaybı yaşıyor. Ancak uzmanlar bu yöntemin yanlış olduğunu söylediler. SGK uzmanlarına göre emekli promosyonunun yatan maaş üzerinden değil hak etilen tutar üzerinden ödenmesi gerekiyor. Uzmanlar ayrıca aynı emeklinin yılda iki kez de 3'er bin liralık ikramiye aldığına dikkat çekerek bu durumda 10 bin lira maaş alan bir emeklinin maaşının aslında 10 bin 500 lira düzeyine çıkmış olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, promosyon hesabı yaparken kümülatif maaş üzerinden hesaplama yapılmasının doğru olacağını anlattı.

HAKSIZLIK YAPILIYOR

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin de bankaların emeklilere kesintili maaş üzerinden promosyon ödemesini haksızlık olarak değerlendirdi. Şahin: "Emekli böyle bir durumla karşılaştığında hak ettiği maaş oranını gösteren bir belgeyle bankaya itiraz etsin" dedi.

E-DEVLET'TEN MAAŞ DÖKÜMÜ ALARAK İTİRAZ EDİN

Akşam Gazetesi yazarı sosyal güvenlik uzmanı Okan Giray Bülbül, "Bankalar emekli promosyonu öderken bankaya yatan parayı değil hak edilen maaşı dikkate almalı. Promosyonu da ona göre ödemeli" diye konuştu. Okan Giray Bülbül, bu durumdaki emeklilerin e-Devlet'ten detaylı maaş dökümünü alarak bankaya itirazda bulunmaları gerektiğini söyledi.

BAZI BANKALAR ESKİ ÖDEMENİN TAMAMINI GERİ İSTİYORLAR

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin maaşını başka bankaya taşımak isteyen emeklilere de tavsiyelerde bulundu. Şahin "Birliğimize yapılan şikayetlerde maaşını başka bir bankaya taşımak isteyen emeklilerden daha önce çalıştıkları bankanın tüm promosyonu talep ettiğini duyuyoruz. Benim emeklilere tavsiyem aldıkları promosyonu daha önce çalıştıkları bankaya iade etsinler. Daha sonra bu rakamı anlaştıkları süre oranında yıla bölüp geri kalanını Hakem Heyetleri vasıtasıyla bankadan talep etsinler. Örneğin A bankasıyla 3 yıl kalmak şartıyla 10 bin TL promosyon alan bir emekli, bankayla 1 yıl çalışmış, geri kalan 2 yıl için başka bir bankaya geçiyorsa 10'u 3'e bölecek. Her yıla 3 bin 333 TL düşüyor. Bu rakamın 6.666 TL'sini bankaya ödemesi yeterli" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarında 8-12 bin TL'ye yükseltilen emekli maaşı promosyonları güncellemesine özel bankaların da dahil olacağını söyledi. Işıkhan, özel bankalarla protokol imza sürecinin tamamlandığını belirterek; "Özel bankalar, kamu bankaları tutarları asgari olmak üzere promosyon miktarlarını güncelleyecekler. Türkiye Yüzyılı'nın emektarları emeklilerimiz ve ailelerine hayırlı olsun" dedi.

KAMU BANKALARI NE KADAR VERİYOR?

Maaş tutarı Ödenen promosyon

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar 5.000 TL

10.000 TL-15.000 TL arasında olanlar 8.000 TL

15.000 TL–20.000 TL arasında olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL