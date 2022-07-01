Araç sahipleri dikkat! Peş peşe büyük indirim

Pompa fiyatlarına yansıyacak: Motorine indirim geldi
Kaynak: NTV
Akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Yarından itibaren geçerli olmak üzere Benzin grubunda 2,13 TL, Otogaz grubunda 1,75 TL civarında fiyat indirimi beklenmekte.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 26 lira 64 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 27 lira 30 kuruştan satılıyor.
BENZİN VE OTOGAZDA İNDİRİM
Yarından itibaren geçerli olmak üzere Benzin grubunda 2,13 TL, Otogaz grubunda 1,75 TL civarında fiyat indirimi beklenmekte.
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