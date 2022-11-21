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Polonya, enerji güvenliği için kömür kullanımını savunuyor
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21 Kasım 2022 Pazartesi 11:00:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 11:00:00

Polonya, enerji güvenliği için kömür kullanımını savunuyor

Kaynak: AA

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Polonya Başbakan Yardımcısı Jacek Sasin, ülkenin enerji güvenliği için gerekli adımların atıldığını belirterek, "Enerji güvenliğinin temeli olduğu sürece kömür çıkarmaya uzun yıllar devam edeceğiz." dedi.

Polonya Radyosu'na konuşan Sasin, Polonya'nın yatırım yapmak için güvenli bir ülke olduğunu söyledi.

Sasin, Güney Kore ve ABD ile yapılan nükleer santral anlaşmalarına değinerek, bu anlaşmaların Polonya'nın güvenilir bir ülke olduğuna örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle enerji krizi yaşandığına işaret eden Sasin, "Enerji krizi dönemi, devletin piyasa mekanizmalarına müdahale etmesi gerektiği anlamına gelir. Aksi takdirde bireysel tüketiciler ve işletmeler için enerji fiyatı o kadar yükselir ki bu karşılanamaz hale gelir. Bu nedenle gerekli önlemleri aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Sasin, kömürün ihtiyaç duyulan her yerde bulunmasını sağlamak için adımlar attıklarını vurgulayarak, "Savaşın patlak vermesinden hemen sonra devlete ait şirketler aracılığıyla kömür ithalatını artırmaya başladık. Enerji güvenliğinin temeli olduğu sürece kömür çıkarmaya uzun yıllar devam edeceğiz. Yerel yönetimler de ülkede kömür dağıtım sürecine katkıda bulunuyor. Gerekli adımlar atılıyor." diye konuştu.

Rusya'dan doğal gaz alımını tamamen durduran Polonya'nın enerji sepetinde kömür önemli yer tutuyor.

İklim hedeflerine uygun adım atmamakla suçlanan Polonyalı yetkililer, kriz döneminde emisyon endişelerinin ertelenmesi gerektiğini ve hedeflere sadık olduklarını savunuyor.

Etiketler : polonya enerji kömür
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