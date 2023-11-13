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13 Kasım 2023 Pazartesi 11:01:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 11:01:00

Platin İş Kitapları Ödülleri sahiplerini buluyor

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Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi Platin tarafından, internet üzerinden yapılan halk oylamasıyla 2022 ve 2023'ün en iyi iş kitapları seçildi. Platin İş Kitapları Ödülleri 2023; 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de 24 TV'de canlı yayınlanacak.

Türkiye'nin En Dinamik Aylık Ekonomi ve İş Dünyası Dergisi Platin tarafından, internet üzerinden yapılan halk oylamasıyla 2022 ve 2023'ün en iyi iş kitapları seçildi. Platin İş Kitapları Ödülleri 2023; 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00'de 24 TV'de canlı yayınlanacak.

İlki 2017'de verilen ve büyük ses getiren Platin İş Kitapları Ödülleri ile ilgili konuşan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman; "Platin Dergisi Yayın Kurulu'nun 10 farklı kategoride belirlediği adaylar arasından 10 farklı ismin ve eserin ödüllendirileceği Platin İş Kitapları Ödülleri'nde amacımız; Türkiye'nin iş hayatını güçlendiren, tecrübelerini ve bilimsel çalışmalarını aktararak Türk ekonomisinin gelişimini sağlayan yayınevlerini, yazarları, çevirmenleri ve iş adamlarını daha geniş kitlelerle buluşturmak, iş dünyasının gelişimini sağlam temellere dayandırmaktır. Platin İş Kitapları Ödülleri, Türk iş dünyamıza bilimsel, kültürel, sosyolojik ve analitik açıdan bakan değerli düşünce insanlarımızı bir araya getirmiş olacak. Bu vesileyle, aday olan tüm yayınevlerimizi, yazarlarımızı ve çevirmenlerimizi kutluyor, başarılar diliyoruz." dedi.

25 yılı başarıyla geride bırakan Platin; internet üzerinden yapılan ve 23 Ekim'de sona eren halk oylamasıyla 2022-2023 döneminin en iyi iş kitapları, yazarları ve yayınevini belirledi. Vakıfbank'ın ana sponsorluğunda, Türk Telekom'un ise co sponsorluğunda gerçekleştirilecek ödül töreni, 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 20.00 itibariyle 24 TV'de canlı yayınlanacak. Platin Dergisi'nin Aralık 2023 sayısı ile de değerli okuyucularıyla buluşacak.

Etiketler : platin dergisi oya yalıman platin iş kitapları ödülleri
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