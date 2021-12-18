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Platin İş Kitapları Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu
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18 Aralık 2021 Cumartesi 17:46:00 - Güncelleme:18 Aralık 2021 Cumartesi 17:46:00

Platin İş Kitapları Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu

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Platin İş Kitapları Ödülleri Platin Dergisi tarafından Turkcell ana sponsorluğunda Fişekhane'de gerçekleştirilen özel bir törenle sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun teşrifleriyle iş, sanat ve akademi dünyasının tanınmış simalarının bir araya geldiği ödül töreni Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman'ın konuşmasıyla başladı.

Halk oylamasıyla sonuçlanan ödüller hakkında açıklama yapan Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, "23 yıldır sizler tarafından referans bir kaynak olarak değerlendiriliyoruz. Bizlere olan güveninizin ve yüklediğiniz sorumluluğun doğal bir getirisi olarak emeklerin ve başarıların karşılıksız kalmaması gerektiğini biliyoruz. Bu yıl ikinci kez düzenlediğimiz ve gelenekselleşmesini arzuladığımız Platin İş Kitapları Ödülleri ile ülkemizin iş hayatına ışık tutan yayınevlerimizi ve yazarlarımızı geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da yaptığı konuşmada ödül alan kitaplara vurgu yaparak "İş dünyasında ön plana çıkan liderlerin biyografilerini, otobiyografilerini içeren eserleri ayrı bir ilgiyle yakından takip ediyorum. Bu eserlerde birçok farklı alanlardaki tecrübelerin, iş dünyası anlamında uzun yılların süzülüp toplanmış olduğunu görüyoruz. Özellikle Türkiye'deki genç girişimcilerle bir araya geldiğimiz platformlar var. Onlarla sohbet ederken bunun ne kadar kıymetli olduğunu farkediyoruz. Pandemi sonrası etkilerini hala hissettiğimiz ve post covid diye tabir ettiğimiz bu gündemde böyle güzel bir etkinliği tasarlayan, bizleri tekrar biraraya getirmeyi planlayan, kendimizi daha normal bir gündemde hissettiren Platin Dergisi ve TürkMedya ailesine ayrıca teşekkür ederiz." dedi.

Ödül sahiplerine ödüllerinin takdim edilmesiyle devam eden gece, 24 TV'den canlı yayınlanırken ödül alan iş insanı, yazar ve yayınevi yetkilileri hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Ödül töreni 24 TV' den canlı yayınlanırken gecenin sonunda ödül alan iş insanı, yazar ve yayınevi yetkilileri hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

PLATİN İŞ KİTAPLARI ÖDÜLLERİ 2021 KAZANANLARI

Yılın En İlham Veren İş Kitabı

Haddini Aş! - Çünkü Çok Daha Fazlasına Layıksın! / Bora Özkent

Yılın En İyi Çeviri Referans Kitabı

Homo İnformatiks - Bilişim, Matematik Ve Mantığın Kesişen Dünyaları / Yazar: Luc De Branbandere / Çevirmen: İlhan Burak Tüzün

Yılın En İyi Finans ve Ekonomi Kitabı

Parasal Konularda Yaptığımız Hatalar / Atilla Köksal

Yılın En İyi Girişimcilik Kitabı

5 Parasız Silikon Vadisi - Anlamlı Bir Yaşama Ve Kariyere Uzanan Yolculuk / Emre Şimdi

Yılın En İyi İnsan Kaynakları ve Kariyer Kitabı

40 Metotla Kariyerini Ve Kişiliğini Parlat / Tansu Yeğen

Yılın En İyi İş Etiği ve Değerleri Kitabı

Aile Şirketleri Değerler ve Kurumsallaşma Adımları - Örnek Bir Aile Şirketi Olarak Lc Waikiki / Necip Özçer

Yılın En İyi Liderlik ve Yönetim Kitabı

İçindeki Dağı Aş / Sadettin Saran

Yılın En İyi Satış ve Pazarlama Kitabı

İkna - Oyun Şimdi Başlıyor / Tamer Demirdelen

Yılın En İyi İş Kitabı

Hayatın İpuçları - Zor Konuların Yalın Anlatımı / Murat Ülker

Yılın Yayınevi

Scala Yayıncılık

Turkcell Özel Ödülü

Başardin - Başarı Kapılarını Açan Bir Başucu Kitabı / Bülent Şenver

Platin Özel Ödülü

Müsiad Saygı Kitaplığı / Müsiad

Etiketler : platin platin iş kitapları ödülleri ödül töreni
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