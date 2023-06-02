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Türkiye'nin teknoloji odaklı "Yatırım Haritası"nda "yerli ve milli" damgası
02 Haziran 2023 Cuma 12:24:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 12:24:00

PLATİN, haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda

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PLATİN, Haziran sayısıyla da tüm yeniliklerden haberdar olmanızı sağlıyor.

Her ay ekonomi ve iş dünyasının nabzını tutan PLATİN, Haziran sayısıyla da tüm yeniliklerden haberdar olmanızı sağlıyor.

TÜRKİYE ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE TAM BAĞIMSIZLIK YOLUNDA

Dünya enerji piyasasında dengeler yeniden oluşuyor. Bu süreçte Türkiye de yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Paris Anlaşması ve Yeşil Mutabakat sonrası sektördeki değişimler hızlanırken Türkiye, tüm kozlarını oynayarak enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların oranını artırıyor....

ENERJİ SEKTÖRÜ İÇİN STRATEJİK YOL HARİTASI

Türkiye, küresel enerji trendlerine uygun olarak büyük bir dönüşüm yaşıyor. Enerji sektörünün karbonsuzlaşması, enerji arz güvenliği ve enerjiye erişimin sağlanması, endüstrinin yol haritasını belirliyor. Bu yolda göz önünde bulundurulması gereken 5 adım, uzman isimlerin katkılarıyla bu ay Platin'de.

ŞIRNAK'IN GABAR DAĞI'NDA YAPILAN SİSMİK VE SONDAJ ÇALIŞMALARI ÜLKEYE 70 MİLYAR DOLAR KATKI SAĞLAYACAK

Şırnak'ın Gabar Dağı'nda yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrası her gün yeni bir rezerv keşfediliyor. Bölgede 2022 yılında çalışmalara başlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından geçtiğimiz aylarda petrol bulundu. Cudi-Gabar rezervinin tüm detayları Platin Haziran sayısında.

Platin Haziran, tüm bayilerde...

Etiketler : platin dergi haziran iş dünyası ekonomi enerji
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